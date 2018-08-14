2018-08-14T09:13:21+03:00
Общество

На Алтае арестован экс-управляющий делами губернатора и правительства Алексей Белобородов

При заключении госконтрактов он получил от директора коммерческой компании имущество и услуги на 2,7 млн рублей
Иван ОЛЕКСЮК
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Алексей Белобородов больше 10 лет проработал на руководящих постах МВД.Алексей Белобородов больше 10 лет проработал на руководящих постах МВД.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Арестован бывший управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края Алексей Белобородов. Об этом сообщает краевое управление следственного комитета. В доме подозреваемого проведен обыск.

Бывшего чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2013-2016 годах управделами краевой администрации заключил госконтракты на сумму более 94 млн рублей. За подписание актов и справок о стоимости выполненных работ он получил взятку в виде имущества и различных услуг на сумму более 2,7 млн рублей.

- В сентябре 2017 года в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по сообщению о незаконном расходовании бюджетных средств в размере более 18 миллионов рублей на приобретение автомобилей в обход конкурентных процедур. По ходатайству следователя он был отстранен от занимаемой должности, а впоследствии уволен, - рассказала старший помощник руководителя краевого следственного управления по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Следователи собираются объединить уголовные дела в одно производство и предъявить бывшему чиновнику обвинение. Расследование продолжается.

Досье КП

Алексей Белобородов родился 19 марта 1961 года в селе Гонохово Алтайского края. В 1983 году окончил автотранспортный факультет Алтайского политехнического института. Работал старшим инспектором ДПС, инженером, старшим инженером и замначальника в управлении ГАИ УВД Алтайского края.

После окончания академии МВД России работал замначальника Ленинского РОВД Барнаула. С мая 2002 года - начальник управления ГИБДД Алтайского края, с февраля 2009 года - замначальника службы тыла ГУВД по Алтайскому краю, с июня 2011 года – замначальника полиции ГУ МВД России по Алтайскому краю.

С 18 февраля 2013 года назначен управляющим делами администрации Алтайского края, с 1 января 2017 года эта должность именую\ется - управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края.

Имеет орден «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, почетную грамоту администрации Алтайского края и другие правительственные и ведомственные награды.

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