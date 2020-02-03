2020-02-03T08:17:26+03:00
Общество

55 школ полностью закрыты на карантин в Алтайском крае

Также ограничения ввели в 45 детских садах
Анна СЕМИНА
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С 29 января в Алтайском крае введен карантинС 29 января в Алтайском крае введен карантинФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае по распоряжению руководства полностью приостановлены занятия в 55 школах.

Дирекция имеет право самостоятельно принимать такие решения. Они основываются на показателях посещаемости – если в классе или группе по причине заболеваемости ОРВИ отсутствует более 20% детей, то занятия можно приостанавливать. Так по состоянию на 31 января в Алтайском крае полностью учебный процесс приостановлен в 55 школах и 45-ти детских садах. Частично (по классам, группам) – в 226-ти классах 55-ти школ, в 98-ми группах 48-ми дошкольных учреждений.

Всего же по данным регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на четвертую неделю года в крае зарегистрировано 24,1 тысяча случаев заболевания ОРВИ, что на 53,8% выше эпидемического порога. При этом 70% из числа заболевших составляют дети в возрасте до 14 лет.

Напомним, для предотвращения массового распространения ОРВИ и гриппа, с 29 января в Алтайском крае введен карантин. В связи с этим особый режим работы действует в медицинских и образовательных организациях, а также в организациях соцобслуживания, торговли и транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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