2019-11-27T12:05:40+03:00
Общество

На Алтае умерла четырехлетняя девочка с диагнозом ОРВИ

Следком начал по факту проверку
Иван ОЛЕКСЮК
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На Алтае умерла маленькая девочка, которой поставили диагноз ОРВИ. Никаких патологий у 4-хлетнего ребенка не было. О запущенности болезни тоже речи не идет.

Тем не менее, региональный Следком начал проверку. Как сообщают в ведомстве, девочку привезли в больницу 23 ноября из села Боровиха Первомайского района с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция. При проведении необходимых реанимационных мероприятиях, спасти ребенка не удалось.

Сейчас проводятся необходимые экспертизы. Устанавливается причина смерти – не исключено, что причиной ухудшения состояния могла стать реакция на лекарства или диагноз был поставлен неверно.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорит старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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