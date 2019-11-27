Сезон простуд: на Алтае гуляют риновирусы и парагрипп

С 11 по 17 ноября в Алтайском крае зарегистрировали 14,6 тысяч заболевших ОРВИ. Число на 2,5 % превысило эпидемический порог, однако, по заверениям специалистов, это не повод для паники.

- Эпидемического подъёма у нас не зарегистрировано. Говорить об эпидемии можно в том случае, когда эпидпорог превышает 20%. На данный момент все спокойно, - сказала ведущий специалист-эксперт отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по Алтайскому краю, Христина Манохина.

Среди заболевших острой респираторно-вирусной инфекцией - больше всего детей в возрасте до 14 лет (почти 75%). За последние дни сильного прироста числа заболевших нет, да и в целом показатель заболеваемости остается на уровне прошлого года.

Как отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, среди заболевших ОРВИ при лабораторных исследованиях были выявлены риновирусы и парагрипп (не гриппозная этиология).

- Риновирус и парагрипп относятся к возбудителям острых респираторных вирусных инфекций, которые объединяют в большую группу. Это инфекции верхних дыхательных путей, которые передаются воздушно-капельным путем и характеризуются воспалением верхних дыхательных путей. Случаев заболевания гриппом на территории края за это время не зарегистрировано, - добавила Христина Манохина.

Кстати, в регионе завершается вакцинация против гриппа, она продлится до 29 ноября. За счет федерального бюджета уже привито больше миллиона жителей Алтайского края (это почти 46,5%). После окончания периода вакцинации поставить укол можно будет платно в страховых медучреждениях. Укол против гриппа обойдется примерно в 600-800 рублей.

Специалисты также предупреждают, что симптомы ОРВИ и гриппа похожи. Поэтому при каком-либо недомогании нужно сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением.