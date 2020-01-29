Смакуют, рычат и балдеют: как тигры в зоопарке поедают мясо
Смотреть, как тигры рвут куски мяса, любопытно и одновременно страшно. Тигрица Багира из барнаульского зоопарка, например, сначала грозно рычит, показывая, что это ее добыча, и пусть только попробуют отобрать. Убедившись, что никто не позарится на ее кусок, тигрица сначала его с удовольствием облизывает, а уж потом поедает.
Тигр в зоопарке Барнаула поедают мясо.Видео Олега Укладова
- Она всегда так себя ведет во время обеда. Рычит и скалится. Однако в остальное время это милейшее животное! - уверяют в зоопарке.
Ее "супруг" Шерхан во время обеда ведет себя гораздо спокойнее - рыкнет пару раз, да и то на какой-нибудь раздражитель, чтобы не мешали. А потом также облизывает и съедает мясо.
- Когда звери облизывают обед, они смакуют его, балдеют, получают от этого удовольствие, - говорят в зоопарке.
А вот что касается их малыша - у того все гораздо проще: схватил, поволок и съел.
Напомним, Багира появилась в зоопарке в ноябре 2012 года. Ее привезли из из Санкт-Петербурга. А Шерхан приехал в Барнаул из Москвы в 2014 году. Через четыре года у пары родилось сразу шесть детенышей.
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ИСТОЧНИК KP.RU