2020-01-14T16:25:25+03:00
Дом. Семья

Милые еноты из Барнаульского зоопарка встречают гостей кверху лапами

В прошлом году им построили новый просторный вольер
Анна СЕМИНА
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ЕнотЕнотФото: Анна СЕМИНА
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Число обитателей барнаульского зоопарка «Лесная сказка» наверняка уже перевалило за сотню, но некоторые из них наиболее любимы. В их числе еноты.

В последние годы буквально отмечается пик популярности этих животных. А как не любить этих милашек. В «Лесной сказке» тоже есть парочка таких пушистых экземпляров и в прошлом году они наработали себе на новые «хоромы».

Еноты барнаульского зоопарка.Автор: Олег УКЛАДОВ

- В 2019 году мы построили для енотов шикарный просторный вольер. Все нормы строительства соблюдены, у животных есть свой домик, - рассказывает заместитель директора зоопарка Александр Чеботарев.

Действительно, новые апартаменты пришлись Сэму и его подруге Асе по душе. Они с радостью лазают не только по домикам и деревьям, горкам, но и по клетке, чему безумно радуются посетители «Лесной сказки».

К тому же теперь и гостям зоопарка намного удобнее наблюдать за этой парочкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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