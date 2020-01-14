Милые еноты из Барнаульского зоопарка встречают гостей кверху лапами

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:25:25+03:00

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Число обитателей барнаульского зоопарка «Лесная сказка» наверняка уже перевалило за сотню, но некоторые из них наиболее любимы. В их числе еноты.

В последние годы буквально отмечается пик популярности этих животных. А как не любить этих милашек. В «Лесной сказке» тоже есть парочка таких пушистых экземпляров и в прошлом году они наработали себе на новые «хоромы».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/754666" frameborder="0"></iframe> Еноты барнаульского зоопарка.Автор: Олег УКЛАДОВ

- В 2019 году мы построили для енотов шикарный просторный вольер. Все нормы строительства соблюдены, у животных есть свой домик, - рассказывает заместитель директора зоопарка Александр Чеботарев.

Действительно, новые апартаменты пришлись Сэму и его подруге Асе по душе. Они с радостью лазают не только по домикам и деревьям, горкам, но и по клетке, чему безумно радуются посетители «Лесной сказки».

К тому же теперь и гостям зоопарка намного удобнее наблюдать за этой парочкой.

ИСТОЧНИК KP.RU