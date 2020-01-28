2020-01-28T15:48:36+03:00
Общество

На Алтае восстанавливают школьные маршруты, которые замело снегом

Ситуация на дорогах улучшается
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В Алтайском крае восстанавливают школьные маршруты после метели. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки, в настоящее время дети из некоторых края обучаются дистанционно.

По данным минобрнауки, сейчас ситуация на дорогах улучшается. Если ранее из-за неблагоприятной погоды почти 3 тыс. школьников из 21 района обучались на дому, то на сегодня это 719 детей из 13 районов края.

- Подвоз детей и дальше будет восстанавливаться по мере очистки дорог. В условиях непогоды детские сады и школы не закрываются, а работают в штатном режиме. При соответствующих погодных условиях предусмотрены иные варианты для организации обучения. Это либо дистанционное обучение, либо направление заданий по интернету, либо задания направляются через СМС на телефон родителей, - отметили в министерстве.

Решение о том, пойдет ли ребенок в школу во время непогоды, принимает родитель или законный представитель. Если ребенок остается дома, то родители должны сообщить об этом учителю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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