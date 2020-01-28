70 булок хлеба на 400 человек: на Алтае в заметенных селах не хватает еды и воды

«Архисложная» ситуация наблюдается в южных районах Алтайского края. Так высказался председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко на совещании по чрезвычайной обстановке из-за метелей и снегопадов. Спикер отметил, что в некоторых селах региона до сих пор заметены дороги, из-за чего людям стало не хватать продуктов, а в двух селах возникли серьезные проблемы с подачей воды.

- К сожалению, ситуация, которая складывается по некоторым южным районам Алтайского края, остается архисложной. Сегодня утром я разговаривал со Змеиногорском, Локтевским районами. В Змеиногорском шесть сел остаются полностью оторванными от внешнего мира - дорог нет. В двух селах - Утка и Саввушки есть проблемы с водоснабжением. Если в Саввушках вода бежит хоть как-то, в Утке воды нет еще с 16 января. При попытке ремонта скважины в нее уронили насос, который теперь не могут достать, - отметил Александр Романенко.

В настоящее время в селах Утка и Саввушки уже идут ремонтные работы по восстановлению водоснабжения. Власти организовали доставку бутилированной питьевой воды.

Что касается доставки продуктов, то председатель парламента обратился к депутатам с просьбой проконтролировать ситуацию на своих округах.

Поставка продуктов в заметенные села в Алтайском краеФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

- Даже в самом Змеиногорске на сегодняшний день уже ощущается нехватка продовольствия. К сожалению, единственная дорога, которая на данный момент открыта - Змеиногорск - Горняк. За счет предприятий торговли Горняка что-то привозят, но подвоз продуктов из Барнаула и Рубцовска затруднен. Я уже не говорю про малые села, - подчеркнул спикер.

Проблемы с подвозом продуктов есть и в Третьяковском районе. Как пишет «Змеиногорский вестник», жители трех сел вынуждены сидеть в «снежном» кольце. Речь идет о Новоалейском, Боровлянке и Верх-Алейке. Даже то, что продукты в села подвозят, не спасает население – еду разбирают мгновенно, и все что остается – пустые полки.

- Просили, звонили, куда только ни обращались, чтобы привезли хотя бы хлеб. На прошлой неделе, смотрю, идут два трактора, и следом за ними маленькая машинка, которая везёт нам продукты. В этой маленькой машинке нам привезли 70 булок хлеба на население из 400 человек! Привезли немного муки, немного пряников. За хлебом я пришла в десять минут десятого, в девять открыли магазин. Хлеба уже не было. Мне продавцы сказали, что давали по две булки в руки, чтобы чуть-чуть растянуть. Попросила муки, а мне продавцы сказали: «А мы где её возьмём?», - рассказала жительница Новоалейского Наталья Болдакова.

Конечно, речь идет не о голодании, так как у многих еще есть свои запасы. Если с продуктами еще можно разобраться, то где взять топливо – непонятно. А ведь оно необходимо для работы снегоуборочной техники.

Как сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, в сторону сел Змеиногорского, Третьяковского и Локтевского района уже организована доставка продуктов и необходимых товаров. Инициаторами стали местные предприниматели и товаропроизводители таких сетей как «Магнит», «Мария-Ра», «Ассорти», «Пятерочка» и потребкооперации. Всего 16 машин, которые сопровождаются дорожными службами и ГУ МЧС по Алтайскому краю.

- По пути следования продукты будут поставлены в райцентры. В труднодоступные для автомобилей населенные пункты доставка продуктов питания и воды будет осуществляться специальной техников МЧС и органами местного самоуправления, - отметили в пресс-службе правительства края.

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