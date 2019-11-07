Взятка почти в миллион: в Алтайском крае будут судить судью

СЕГОДНЯ 15:48 2019-11-07T15:48:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение в отношении суди Арбитражного суда региона. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе краевого ведомства, в обстоятельствах преступлениях разбирались следователи по особо важным делам. Они установили, что в мае - июне 2017 года обвиняемый, занимая пост судьи, при посредничестве своего коллеги и еще одного гражданина, не имеющего отношения к судам, получил взятку в крупном размере в сумме 800 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. Деньги предназначались за решение в пользу этой компании.

Мужчину будут судить по п. «в» ч.5 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации – получение взятки, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия в пользу представляемых взяткодателем лиц.

- После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Железнодорожный районный суд города Барнаула для рассмотрения по существу. Степень вины обвиняемого и размер ответственности будут определены судом, - добавили в прокуратуре.

Читайте также:

Какой срок грозит бывшему алтайскому антикоррупционеру Вадиму Надвоцкому

Прокуратура Алтайского края передала в суд уголовное дело Вадима Надвоцкого – бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю. Экс-полицейский признался в получении взятки в особо крупном размере (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU