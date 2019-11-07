2019-11-07T15:48:39+03:00
Общество

Взятка почти в миллион: в Алтайском крае будут судить судью

Расследование дела завершено
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение в отношении суди Арбитражного суда региона. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе краевого ведомства, в обстоятельствах преступлениях разбирались следователи по особо важным делам. Они установили, что в мае - июне 2017 года обвиняемый, занимая пост судьи, при посредничестве своего коллеги и еще одного гражданина, не имеющего отношения к судам, получил взятку в крупном размере в сумме 800 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. Деньги предназначались за решение в пользу этой компании.

Мужчину будут судить по п. «в» ч.5 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации – получение взятки, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия в пользу представляемых взяткодателем лиц.

- После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Железнодорожный районный суд города Барнаула для рассмотрения по существу. Степень вины обвиняемого и размер ответственности будут определены судом, - добавили в прокуратуре.

Читайте также:

Какой срок грозит бывшему алтайскому антикоррупционеру Вадиму Надвоцкому

Прокуратура Алтайского края передала в суд уголовное дело Вадима Надвоцкого – бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю. Экс-полицейский признался в получении взятки в особо крупном размере (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Популярный сервис доставки выяснил, что чаще всего едят барнаульцы
В Алтайском крае резко усилится ветер и выпадет снег
Республика Казахстан оказалась самым крупным внешнеторговым партнером для Алтайского края
Новые разработки в области фармакологии и биомедицины представят в АГМУ на межрегиональной научно-практической конференции
Профилактические работы на ТВ пройдут в Алтайском крае
Чистая прибыль ГК ВТБ Лизинг выросла до 7,6 млрд рублей
Современный сквер хотят построить возле библиотеки им. Шишкова
Четыре автобусных маршрута предложили изменить в Барнауле
ВТБ Лизинг передал клиентам более 20 тысяч автомобилей
«Неделя приема монеты» пройдет на Алтае
Талисмана барнаульского этапа кубка мира по гребле назвали Сибиряком
На Алтае на создание новых мест в школах выделили больше 5 млрд рублей
В Барнауле нескольким семьям предложили переехать из аварийного жилья в похожее здание