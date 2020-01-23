Из-за коронавируса жителей Алтайского края призывают не ездить в Китай

Из-за нового коронавируса, который зарегистрировали в Китае, жителей Алтайского края просят пока не ездить в эту страну отдыхать. С предупреждением обратились специалисты регионального Управления по развитию туризма и курортной деятельности. По данным на 21 января, в Китае выявлено 287 случаев заболевания, вызванных коронавирусом (большинство в городе Ухань, а также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун). Еще два случая зафиксировали в Таиланде, и по одному в Южной Корее и Японии. Для троих человек болезнь закончилась летальным исходом. Еще 35 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Ученые до сих пор не могут понять, как именно болезнь передается человеку.

Между тем, в Алтайском крае растёт число заболевших ОРВИ. С 13 по 19 января в регионе зафиксировали больше 18 тысяч заболевших, сообщают в пресс-службе краевого Роспотребнадзора. Большинство из них – это дети до 14 лет. Также было выявлено пять случаев заболевания гриппом. Несмотря на это специалисты не считают сложившуюся ситуацию в крае критичной. Сейчас эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в крае превышен на 12%.

- Число заболевших в этом году соответствует средним многолетним показателям. Сейчас как раз разгар сезона подъема заболеваемости, поэтому все в пределах нормы. Как таковой эпидемии на сегодняшний день нет, но мы всегда готовы к этому. Пока идет подъем заболеваемости ОРВИ. По гриппу ситуация спокойная, - рассказала главный внештатный специалист-эпидемиолог региона Ирина Переладова.

В школах края, где заболевших учеников больше 20%, временно приостановили занятия. Полностью на карантин закрыли две школы – одну в Михайловском, другую в Кулундинском районе. Также в Кулундинском районе не работает один детский сад. Частично приостановили учебный процесс в десяти классах пяти школ в Табунском, Кулундинском, Крутихинском районах и в Бийске. Также на карантин закрыли 13 групп в нескольких детских садах, которые находятся в Барнауле и Топчихинском, Кулундинском и Усть-Калманском районах.

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