2020-01-25T08:49:35+03:00
Происшествия

На Алтае мужчина изнасиловал юную знакомую, которую приютила его жена

Он застал несовершеннолетнюю врасплох во время сна
Анастасия Корягина
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В Горно-Алтайске завершили расследование уголовного дела 33-летнего горожанина, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, находившейся в беспомощном состоянии.

По версии следствия, 17-летняя студентка жила у знакомой супружеской пары. В ночь с 18 на 19 октября 2019 года после совместного распития спиртных напитков хозяева дома и гостья уснули. Воспользовавшись этим, глава семейства изнасиловал спящую девушку.

По ходатайству следователя мужчину посадили под стражу. Обвиняемый вину в содеянном признал полностью и раскаялся.

По данным республиканского СУ СКР, злоумышленник ранее неоднократно был судим. Следователь внес представление местной полиции по поводу ненадлежащей профилактической работы с ним.

Кроме того, дополнительно проверяют обстоятельства вовлечения несовершеннолетней в употребление алкогольной продукции. Пока неизвестно, корму предъявят обвинение — мужу или жене.

Уголовное дело насильника передали в суд, ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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