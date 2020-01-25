На Алтае мужчина изнасиловал юную знакомую, которую приютила его жена
В Горно-Алтайске завершили расследование уголовного дела 33-летнего горожанина, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, находившейся в беспомощном состоянии.
По версии следствия, 17-летняя студентка жила у знакомой супружеской пары. В ночь с 18 на 19 октября 2019 года после совместного распития спиртных напитков хозяева дома и гостья уснули. Воспользовавшись этим, глава семейства изнасиловал спящую девушку.
По ходатайству следователя мужчину посадили под стражу. Обвиняемый вину в содеянном признал полностью и раскаялся.
По данным республиканского СУ СКР, злоумышленник ранее неоднократно был судим. Следователь внес представление местной полиции по поводу ненадлежащей профилактической работы с ним.
Кроме того, дополнительно проверяют обстоятельства вовлечения несовершеннолетней в употребление алкогольной продукции. Пока неизвестно, корму предъявят обвинение — мужу или жене.
Уголовное дело насильника передали в суд, ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU