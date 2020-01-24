На Алтае поймали душителя, убивавшего девушек 26 лет назад

Тело молодой девушки нашли в овраге недалеко от Власихинского кладбища в марте 1993 года. А спустя две недели жителей Барнаула потрясла новость об убийстве еще одной девушки 23 лет. Ее нашли задушенной в своей квартире.

Почерк убийцы был в обоих случаях одинаковым. Жертвы были задушены и ограблены – душитель забирал их драгоценности и ценные вещи. Тогда преступления остались нераскрытыми из-за отсутствия каких-либо следов, вещественных доказательств и свидетелей.

- В сентябре 2019 года в поле зрения сотрудников правоохранительных органов попал 59-летний неоднократно судимый за кражи мужчина, которого заподозрили в сбыте наркотиков. После допроса знакомых из его окружения появилась информация, что обвиняемый может быть причастен к совершению убийства молодых женщин весной 1993 года, - сообщает региональный Следственный комитет.

Стоп-кадр записи следственного эксперимента.Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Дело взяли в оборот, и вскоре удалось собрать доказательства его вины. Оказывается, все это время бывшие друг и жена, а также брат душителя знали о его преступлениях, но молчали. Когда убийцу приперли к стенке, он во всем сознался и признал свою вину.

По его словам, он хотел на этом заработать. В те годы душитель работал водителем трамвая. С первой жертвой он познакомился вечером, после смены пригласил ее в дом своего брата. На новой знакомой было много золотых украшений, и он решил их забрать. Взял шнур и задушил потерпевшую, а тело сбросил в овраг городского кладбища.

Спустя две недели его друг рассказал, что хорошо знает обеспеченную девушку, в доме которой можно похитить ценности. В апреле они пришли к ней в гости якобы решить возникшие у молодой женщины проблемы. После того, как друг отлучился из комнаты, обвиняемый, накинув удавку на шею, задушил хозяйку квартиры.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Помимо убийства мужчину будут судить за попытку сбыта наркотиков, в ближайшее время он предстанет перед судом.

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