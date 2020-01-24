Алтайскому осужденному передали телефон в тушке курицы

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:15:36+03:00

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Осужденному из рубцовской колонии №5 пытались передать телефон, спрятанный в куриной тушке. Об этом сообщили в УФСИН России по Алтайскому краю.

Сотрудники колонии досмотрели посылку, поступившую на имя осужденного, и обнаружили там мобильный телефон, сим-карту и USB-шнур. Они были завернуты в целлофан и спрятаны в грудном отделе тушки курицы, которая находилась в вакуумной упаковке.

Запрещенные предметы изъяли, личность отправителя установили. Его привлекут к административной ответственности.

Всего в 2019 году сотрудники колонии изъяли 7,8 тысяч рублей, 0,35 грамм синтетических наркотиков, 10,5 литров спиртных напитков, 49 мобильных телефонов, 83 сим-карты и 19 зарядных устройств. Против нарушителей составили 111 административных протоколов. Несмотря на это, люди все равно пытаются обойти запреты, и прибегают к самым разным ухищрениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU