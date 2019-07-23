2019-07-23T09:04:56+03:00
Общество

Генерал Валерий Усачев: В алтайских колониях нет VIP-персон

Начальник краевого УФСИН рассказал, как отбывают наказание местные «знаменитости»
Анастасия Корягина
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Генерал-майор Валерий Усачёв. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краюГенерал-майор Валерий Усачёв. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю
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В 2019 году исполнилось 140 лет уголовно-исполнительной системе. За это время многое изменилось: люди теперь сидят в несравнимо более комфортных условиях. Руководитель алтайского УФСИН, генерал-майор Валерий Усачев рассказал «КП»-Барнаул» том, как содержат в заключении женщин с детьми, есть ли привилегии у VIP-персон на зоне и почему некоторые осужденные просятся обратно в колонию.

Перелимита нет

- Валерий Николаевич, мы знаем, что недавно к вам приезжал председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Как прошла встреча?

- Михаил Александрович посетил СИЗО – зашел в каждое помещение и поговорил со всеми, кто хотел (и не только), задавал свои вопросы. Также он заехал в ИК-3 Барнаула. Председатель отметил, что у нас нет перелимита в следственных изоляторах. В Москве и Екатеринбурге, к примеру, эта проблема стоит остро. Но есть федеральная целевая программа по строительству СИЗО, и в течение ближайших трех лет этот вопрос должны решить.

- Люди, осужденные в Алтайском крае, как правило, едут отбывать наказание в другой регион, или нет?

- Нет, они все у нас остаются. В 2012-2013 годах в крае была проблема с переполнением колоний строгого режима, и поэтому часть наших осужденных отправлялась в Красноярск.

В колонии. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

В колонии. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

В колониях с детьми

- Есть ли в наших СИЗО женщины с маленькими детьми? Как их содержат?

- У нас все предусмотрено для содержания женщин с детьми: горячая вода, пеленальные столики, кроватки, есть прогулочные дворики с песочницами. Но, как правило, до песочниц дело не доходит, потому что после родов женщину стараются перевести из СИЗО. Либо она едет в колонию по приговору, либо ей назначают наказание, не связанное с лишением свободы.

Вот недавно у нас родила одна обвиняемая. Пока она находится в медучреждении, но скоро вернется в СИЗО. Женщина может передать ребенка на воспитание родственникам, но это ее право, а не обязанность. В данном случае роженица решила, что будет воспитывать малыша сама.

- Как вы думаете, почему она так решила? Не связано ли это с тем, что для нее в колонии создадут более мягкие условия?

- Конечно, для ребенка создают максимально комфортные условия, обеспечивают и питанием, и подгузниками. Но все-таки на свободе, по моему мнению, все равно лучше, чем в изоляторе.

У нас существуют нормативы обеспечения детей. Кроме того, всех рожениц в обязательном порядке посещает уполномоченный по правам ребенка, который привозит гуманитарную помощь – и это не входит в норматив.

В колонии. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

В колонии. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

- А в колонии можно отбывать наказание с ребенком?

- Можно, но только в тех, где есть дом ребенка. У нас в регионе таких условий нет. Поэтому мы отправляем в ближайшее подходящее учреждение - в Кемерово.

Как сидят «випы»

- Как содержатся в колониях VIP-персоны - бывшие политики, чиновники? Бытует общественное мнение, что таким людям дают поблажки.

- Они, как и все остальные, содержатся по предписанному судом режиму. Я заверяю, что никаких поблажек никому не дают. Любой представитель СМИ может в любой момент через пресс-службу приехать в колонию и посмотреть. Вас могут провести туда, где, по вашим предположениям, может быть VIP-камера, и показать, что это не так.

Но такие люди могут быть полезны колонии - мы используем в своих целях их знания. Например, если кто-то работал в сфере переработки сельхозпродукции или образования, то его, конечно же, привлекают к такой работе.

- Колония-поселение - это мягкое наказание? Что вы думаете по этому поводу?

- Заключенные в колонии-поселении свободно передвигаются по территории, у них могут быть деньги для покупки товаров в магазине. Также они сами следуют к месту работы и сами возвращаются обратно - по графику. Сотрудники краевого УФСИН периодически контролируют их местонахождение на рабочем месте. Такие осужденные не ограничены в количествах свиданий.

Те, кто положительно себя зарекомендовал, могут жить с семьей рядом с колонией – снимать жилье, например. Утром осужденный должен приезжать в колонию, вечером уезжать. При этом сотрудники УФСИН все равно контролируют человека на предмет употребления алкоголя, наркотиков и так далее.

О чем пишут письма заключенные

- Есть ли в Алтайском крае система электронной переписки для осужденных?

- В двух колониях имеется. Очень удобная вещь. Заключенные довольны. Это быстрее, чем бумажная система. Есть, конечно, цензура, но некоторые письма мы не проверяем – например, те, которые уходят в адрес президента, генпрокурора.

В колонии. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

В колонии. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Главное, чтобы не было угроз, сообщений о подготовке теракта и другой запрещенной информации. В количестве писем осужденные не ограничены. Иногда просим убрать нецензурные слова или сленг.

- Кому обычно пишут из колонии?

- Чаще всего, конечно, семье. Но если человек осужден на долгий срок, он может лишиться семьи – я имею ввиду развод. После этого могут появиться друзья по переписке, подруги. Вот недавно мне пришло прошение о том, чтобы разрешить свидание с человеком с целью узнать его поближе и решить, строить с ним отношения или нет.

- Из запрещенных предметов в колонии чаще всего передают мобильные телефоны?

- Да, и еще сим-карты. Реже деньги, они в местах лишения свободы особо не нужны. Цепочки золотые передавать пытаются иногда – видимо, для статуса. Оружие почти не попадается.

Что производят в колониях

- В колониях края развито производство продуктов. Что конкретно изготавливают в местах лишения свободы?

- У нас полный цикл производства овощей и подсолнечника – от посадки до переработки. Есть поля, вся необходимая техника закуплена на общую сумму 120 млн рублей. Заключенные делают муку из пшеницы, пекут хлебобулочные изделия, делают кондитерские изделия, производят мясокопчености и так далее. Все это идет на питание заключенных, реализуется на ярмарках. Мы обучаем многим профессиям, в том числе поварскому делу.

Товары, изготовленные заключенными. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Товары, изготовленные заключенными. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

- Можно ли где-то купить продукцию заключенных?

- На различных ярмарках. Мы продаем не только продукты, но и сувенирную продукцию: например, резные шкатулки, корабли и так далее.

- Сколько осужденные получают за такую работу?

- Минимальная оплата труда за работу заключенных оставляет 11 280 рублей в месяц – при условии, что он трудился полный рабочий день, как полагается по должности. Трудоустраивать мы стараемся в первую очередь тех, у кого есть иски от потерпевших.

На данный момент у алтайских осужденных накопилось исков на 1,5 млрд рублей. В год мы собираем около 80 млн рублей – это, конечно, мало. Но те, кто хорошо работает, получают и по 16, и по 18 тысяч рублей. По России мы на первом месте по зарплате лиц, находящихся в местах свободы.

- Выходят ли на вас какие-то предприниматели, которые берут осужденных или освободившихся лиц на работу?

- Есть такие случаи. В Рубцовске есть предприниматель, у которого трудятся заключенные. И у него также есть цех «на воле», куда он берет освободившихся. Сейчас там трудятся 8 ранее осужденных человек. В Новоалтайске есть подобный пример.

Товары, изготовленные заключенными. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Товары, изготовленные заключенными. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

«Отпуск» в колонии

- Мы знаем, что некоторых осужденных в качестве поощрения отпускают домой. Все ли из них возвращаются по доброй воле?

- В 2013 году мы давали отпуск 13 заключенным, а в этом полугодии таких было уже 16 человек. Это поощрение за хорошее поведение, при этом человек должен иметь семью, быть социально адаптированным. И мы должны быть уверены в нем. У нас пока не было такого, чтобы кто-то не вернулся.

- Как вы думаете, каким образом система лишения свободы действует на человека? Многие попадают в колонии повторно?

- Есть такая категория людей, для которых колония – как дом родной. Они идут этим путем всю жизнь. Но в последние годы наблюдаю все меньше приверженности к такому образу жизни. Люди все-таки делают какие-то выводы. Но около 25% все-таки возвращаются в места лишения свободы. В последнее время стало меньше людей в колониях и больше тех, чье наказание не связано с лишением свободы.

Генерал-майор Валерий Усачёв с губернатором Виктором Томенко. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Генерал-майор Валерий Усачёв с губернатором Виктором Томенко. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

- А есть какой-то ритуал у заключенных, когда они выходят из колонии?

- Были такие, которые и землю целуют, и крестятся, и богу спасибо говорят. У всех свое, кто во что верит. Сначала у человека улыбка на лице, а потом появляется более серьезное выражение - у тех, кому некуда идти.

Есть случаи, когда просят, чтобы их не выпускали. Просили посидеть до теплого времени года, например. По осени, когда становится холодно, люди приходят и просят забрать их обратно – потому что им негде жить.

- Какие у вас планы на второе полугодие?

- Не допустить ЧС в местах лишения свободы, собрать весь урожай и подготовиться к зиме.

Досье

Валерий Усачёв родился 1 октября 1968 года в городе Ессентуки Ставропольского края. В 1989 году окончил Томское высшее военное командное училище связи, в 2000 году - Томский государственный университет.

С 1989 по 1996 годы служил в армии. С 1996 года работает в уголовно-исполнительной системе. Трудился в Томской и Тульской областях. С 17 октября 2011 года - начальник УФСИН России по Алтайскому краю. Имеет множество наград.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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