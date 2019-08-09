От работы тает срок. Как алтайские заключенные трудятся в колониях и почему их выгодно нанимать

Труд – обязательная вещь для человека, находящегося в местах лишения свободы. Работа помогает быстрее коротать дни, а исправление идет эффективнее. Корреспондент «КП»-Барнаул» посетила барнаульскую исправительную колонию №3 строгого режима и узнала, в каких условиях трудятся заключенные, почему предпринимателям выгодно нанимать их на работу и как приобрести продукцию, сделанную руками осужденных.

Пекарня строгого режима

Кондитерский цех стал местом, с которого началась наша экскурсия. Здесь работает 5 человек, во главе стоит передовик производства по имени Нияз. Про передовика вовсе не шутка: его имя и фото правда висят на доске почета.

В цехе очень вкусно пахло свежей выпечкой. Здесь выпекают булочки и печенье разных сортов: «Курабье», «Хризантема», «Жаклин», «Незабудка», «Орешек» и другие. Цены за 1 кг варьируются от 120 до 270 рублей. Меня угостили наисвежайшим рулетиком с маком – он оказался еще теплым и очень вкусным.

Кондитерский цех в барнаульской колонии.Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Осужденные, работающие с пищевыми продуктами, имеют санитарные книжки, носят белую форму. Они получили образование повара-кондитера здесь же, в колонии. На производстве строжайший контроль качества, вся продукция сертифицирована. Обстановка напоминает школьную столовую, вокруг очень чисто. Здесь самое сложное оборудование – это духовка, труд по большей части ручной.

В продуктах нет искусственных добавок, красителей и усилителей вкуса - даже пальмовое масло туда класть нельзя. Это регулируется законодательно: есть правила питания заключенных, в соответствии с которыми и делают всю пищевую продукцию. Ведь в первую очередь все, что делается в колонии, идет на собственные нужды.

Кондитерский цех в барнаульской колонии.Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Повара в колонии строгого режима соблюдают жесткие правила: к примеру, потихоньку съесть печеньку во время работы нельзя, можно только купить уже готовое в магазине на территории учреждения. Живых денег у них, конечно же, нет: весь заработок за вычетом средств на погашение исковых требований идет на специальный счет, с которого списывают деньги за покупки.

Дальше – цех полуфабрикатов, и там мы снова встречаем Нияза. Просто он отвечает за всю пищевую продукцию в колонии. На втором месте его работы делают пельмени, вареники, хинкали, грузинчики, манты, чебуреки, блинчики с начинкой и даже куры-гриль. Самая дорогая пачка пельменей, «Элитных», обойдется примерно в 300 рублей. С учетом того, что в начинке нет ничего, кроме мяса, лука и перца, это вполне адекватная рыночная цена.

Изготовление полуфабрикатов в барнаульской колонии.Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Как и в кондитерском цехе, здесь почти все делается вручную: есть только небольшая машинка для лепки пельменей.

«Хорошо работается здесь. Почти как на воле» - с грустью в глазах говорит Нияз. Печалиться ему есть о чем: он получил 22 года лишения свободы.

Покоряют и дерево, и металл

В цехе металлообработки мы застали высокого худощавого молодого мужчину с поэтическим именем Елисей. Сюда от заказчиков поступают заготовки - литье, а из них уже изготавливают то, что требуется. Делают и бытовые вещи: урны, мусорные баки, мангалы и шампуры. Для нужд УФСИН здесь «варят» решетки, двери, кровати – все, чем приходится пользоваться в местах заключения.

Цех металлообработки в барнаульской колонии.Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

На стенах цеха висят агитационные плакаты времен СССР про правила безопасности и цену рабочего времени. Их восстановили сами заключенные. Они захотели создать на рабочем месте атмосферу советского производства.

Цех металлообработки в барнаульской колонии.Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Есть на территории колонии и современные «агитки», изготовленные для поднятия морального духа заключенных. Одна из них гласит: «От жаркой работы тает твой срок!»

«Работа, конечно, физически тяжелая, но к этому привыкаешь. Зато грустные мысли в голову не лезут. И спишь после рабочего дня крепко», - подтверждает написанное Елисей.

В барнаульской колонии.Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

В деревообрабатывающем цехе оказалось свежо и просторно. Вокруг стоит аромат свежей древесины. Здесь могут выточить все, что угодно заказчику: от табуретки до беседки.

«Делаем туалеты, пчелиные домики, столы, стулья – лишь бы был заказ да схема», - говорит бригадир производства Андрей. Работают здесь и резчики по дереву: они делают шкатулки, шахматы, нарды и другие изделия.

Мы попросили попозировать для фото одного из работников. Он с удовольствием согласился: через неделю мужчина выходит условно-досрочно, и настроение у него было отличное.

Деревообрабатывающий цех в барнаульской колонии.Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Довольно шумно работает цех по производству мешкотары – простых полипропиленовых мешков, которые годятся под сыпучие продукты. Кругом много натянутых нитей, которые, переплетает специальный механизм, создавая полотно. Работники отслеживают брак и отмечают его специальным маркером, а затем отрезают неудавшуюся часть. На готовые мешки наносят название фирмы-заказчика.

Неподалеку работает еще один цех: здесь изготавливают хозяйственные перчатки. Каких только моделей тут нет!

«Мы делаем перчатки разных цветов и толщины. У нас можно заказать даже утепленные зимние, с шерстью. ПВХ-краска также есть разная, можем напечатать любое название», - рассказывает бригадир производства Денис.

Производство мешкотары в барнаульской колонии.Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

На конвейере трудятся несколько человек: один следит за процессом вязки, другой снимает и сортирует готовую продукцию, третий смотрит за качеством штамповки. Самое сложное – сортировать брак, здесь нужно работать очень быстро, поэтому каждые два часа люди сменяют друг друга.

Очень многие изделия заключенные делают на заказ, для какого-нибудь предпринимателя. Каждый житель Алтайского края, скорее всего, однажды пользовался продукцией из колонии - просто не обращал внимание на место изготовления.

Дисциплинированные и непьющие работники

Цеха в колонии делятся на два типа: собственное производство и участки, где оборудование принадлежит какому-либо бизнесмену. При этом с него не берут плату за аренду территории. Краевой УФСИН оказывает предпринимателю услуги по изготовлению товара на его оборудовании, а он в свою очередь обеспечивает заключенных работой и платит им зарплату. Такой вот симбиоз.

«Для того, чтобы начать такую деятельность, предприниматель должен заключить с УФСИН. Производством могут руководить гражданские лица, нанятые им. Также он сам имеет право контролировать работу», - говорит начальник отдела трудовой адаптации осужденных Александр Коробка.

Алтайские осужденные работают не только на территории колоний, но и на выездных объектах.

«Наша задача - обеспечивать надзор за заключенными. Заказчик платит осужденному за работу, отчисляет налоги, и компенсирует ту часть расходов, которые мы несем, доставляя осужденных на объект. Работа сотрудников управления при этом оплачивается из бюджета», - рассказывает главный экономист УФСИН России по Алтайскому краю Ирина Белова.

Швейный цех в барнаульской колонии.Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Нанимать заключенных на работу выгодно: они не пьют, работают строго с 9 до 17, на объекте их контролируют сотрудники УФСИН.

Физические лица тоже могут пользоваться услугами УФСИН. К примеру, заказать на дачу лавочки или шкаф в прихожую. На сайте управления есть телефоны всех колоний, а также прайс на услуги и товары. Заказ выполнят только при условии заключения договора. Деньги можно перевести на расчетный счет либо наличными.

Шахматы, сделанные в колонии.Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

В ИК-3 также делают мебель, шьют обувь, одежду, продукцию для кинологов. Есть кондитерский цех и в ИК-5: там делают печенье и мармелад. Также там выращивают картофель, делают подсолнечное масло. В ЛИУ-1 занимаются художественной ковкой, там работает мясокоптильный, мебельный, металлообрабатывающий цеха.

В ИК-10 помимо шкатулок, нардов и шахмат из дерева вырезают сувенирные корабли и другие вещи, шьют туристические палатки, делают упряжь. Женщины из шипуновских колоний помимо прочего шьют белье и детскую одежду, выращивают овощи, занимаются молочным производством.

Сувенирная карета с лошадьми, сделанная в колонии.Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Цифры

В 2018 году в учреждениях УИС края произвели продукции и оказали услуг на сумму 184,5 млн рублей, в том числе для внутрисистемных нужд на сумму 103,9 млн рублей. Это в три раза больше, чем в прошлом году.

1101 осужденный трудится на производстве. Дополнительно на ставках хозяйственного обслуживания учреждений занято 858 человек.

Среднемесячная заработная плата осужденных (без начислений) за год выросла на 18,3% и составила 7959,71 рублей. Это самый высокий показатель в России среди органов ФСИН. Зарплата у осужденных, выполняющих норму выработки, составляет не менее МРОТ.

В 2019 году алтайское УФСИН заключило договоры и государственные контракты с органами власти региона на сумму 1 368 415 рублей.

Цех металлообработки в барнаульской колонии.Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Цены на некоторые изделия производства алтайского УФСИН согласно прайсу с НДС:

Шкатулка резная — от 242 до 336 рублей

Нарды — от 623 до 2450 рублей в зависимости от материала и размера

Шахматы — от 2244 рублей (фигурки) до 6480 рублей (с доской)

Шахматы + нарды — 4575 рублей

Сувенирный бич (от 3,5 до 5,5 м) — 539 рублей

Сувенирный корабль (до 20 см) — 1073 рубля

Палатка туристическая — от 686 рублей до 2472 рубля (в зависимости от размера, материал оплачивается отдельно)

Скамья для дворов и скверов (металл + дерево) — 7429 рублей

Скамья-качели садовые — 16 тыс. 780 рублей

Беседка деревянная (4 м х 3 м) — около 28 тыс. рублей

Масло подсолнечное (1 л) — 83 рубля

Масло сливочное (1 кг) - 600 рублей

Картофель (1 кг) — 17 рублей

Мука (1 кг) — 20,5 рублей

Окорок (1 кг) — около 400 рублей

С полным прайсом можно ознакомиться по ссылке. Цены в нем указаны без НДС.

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