Алтайские железнодорожники обнаружили около путей обезглавленное тело мужчины

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:23:28+03:00

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22 января рядом с железной дорогой на станции Укладочный в черте Новоалтайска обнаружили обезглавленное тело 43-летнего мужчины. По данному факту проводит доследственную проверку Барнаульский следственный отдел на транспорте.

Как сообщили в ведомстве, погибшим оказался житель Барнаула. В ходе осмотра его жилища правоохранители нашли предсмертную записку, в которой он просит никого не винить в его гибели, пишет «Толк».

Тело обнаружили сотрудники железной дороги, которые работают на станции Укладочный.

Напомним, это далеко не первый случай гибели людей на железной дороге в Алтайском крае. В августе 2019 года в Славгороде нашли тело 18-летнего парня. Несчастный попал под поезд и получил травмы, несовместимые с жизнью. А в ноябре 2017 года в Камне-на-Оби погиб 12-летний мальчик, которого затянуло под поезд воздушной волной.

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ИСТОЧНИК KP.RU