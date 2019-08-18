В Славгороде 18-летний парень попал под поезд и погиб
17 августа в Славгороде произошла страшная трагедия: 18-летний парень попал под поезд. Травмы оказались несовместимые с жизнью.
Происшествие случилось недалеко от переезда на Покровку. Обстоятельства смерти юноши пока неизвестны, пишет «Инцидент Барнаул».
Напомним, это не первая трагедия на железной дороге. Так, в прошлом году поезд насмерть сбил мужчину в Каменском районе Алтайского края. Травмы оказались слишком серьезными, и мужчина скончался на месте происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU