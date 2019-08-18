В Славгороде 18-летний парень попал под поезд и погиб

СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-18T09:53:59+03:00

Изменить размер текста: A A

17 августа в Славгороде произошла страшная трагедия: 18-летний парень попал под поезд. Травмы оказались несовместимые с жизнью.

Происшествие случилось недалеко от переезда на Покровку. Обстоятельства смерти юноши пока неизвестны, пишет «Инцидент Барнаул».

Напомним, это не первая трагедия на железной дороге. Так, в прошлом году поезд насмерть сбил мужчину в Каменском районе Алтайского края. Травмы оказались слишком серьезными, и мужчина скончался на месте происшествия.

Читайте также:

Поезд сбил мужчину в Алтайском крае

Трагедия произошла в ночь на 8 марта (подробнее)

Почему пассажирку не пустили в поезд «Барнаул-Москва»

Жительница Барнаула Татьяна Рязанова, которую не пустили в поезд, пытается вернуть деньги за пропавший билет на поезд. Железнодорожники в свою очередь обвиняют ее в нарушении общественного порядка (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU