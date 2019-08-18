2019-08-18T09:53:59+03:00
Происшествия

В Славгороде 18-летний парень попал под поезд и погиб

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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17 августа в Славгороде произошла страшная трагедия: 18-летний парень попал под поезд. Травмы оказались несовместимые с жизнью.

Происшествие случилось недалеко от переезда на Покровку. Обстоятельства смерти юноши пока неизвестны, пишет «Инцидент Барнаул».

Напомним, это не первая трагедия на железной дороге. Так, в прошлом году поезд насмерть сбил мужчину в Каменском районе Алтайского края. Травмы оказались слишком серьезными, и мужчина скончался на месте происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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