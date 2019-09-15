Дорога не туда: Один погиб, двое – в больнице после столкновения на железной дороге

Стали известны подробности субботнего столкновения грузового поезда с вышкой монтажно-восстановительной автомотрисы на станции Озерки в Алтайском крае.

Напомним, ЧП произошло 14 сентября около 18.30 по местному времени. Как стало известно из паблика «Инцидент Барнаул» дежурная станции до получения приказа диспетчера пропустила электровоз по закрытому для движения ЭПС шестому пути.

- При следовании поезда при скорости 47 километров в час машинист увидел находящийся в габарите шестого пути вышку дрезины АДМ, стоящей на втором пути и применил экстренное торможении. Из-за малого расстояния столкновения предотвратить не удалось, - сообщает источник.

В результате столкновения пострадали трое электромонтеров контактной сети – мужчины 47-ми, 26-ти лет и 31 год. У последнего травмы оказались несовместимые с жизнью. Он погиб, не приходя в сознание. Остальных с многочисленными переломами госпитализировали в районную больницу Тальменки. По неофициальной информации они находятся в коме.

У погибшего остались двое маленьких детей.