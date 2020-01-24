На двух алтайских трассах открыто движение

24 Янв. 2020 2020-01-24T07:38:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Буран, бушующий в Алтайском крае, ненадолго стих. Это позволило возобновить движение на двух алтайских трассах. Ранее сообщалось, что перекрыты 20 дорог.

Сейчас открыто движение для всех видов транспорта на дороге «Барнаул - Павловск - Ребриха - Мамонтово - Романово - Родино - Кулунда - граница с Республикой Казахстан». Ранее там действовало ограничение для пассажирских автобусов и большегрузов.

Еще на одной дороге - Крутиха - Панкрушиха - Хабары - Славгород - граница Республики Казахстан (в границах Панкрушихинского, Хабарского, Немецкого национального и Славгородского районов) - движение возобновлено только для легковых автомобилей

Водителей по-прежнему просят воздержаться от загородных поездок из-за сильного ветра, снега и гололеда на дороге.

Если от поездки отказаться нельзя, нужно иметь под рукой комплект теплой одежды, горячее питье, заряженный телефон и номера диспетчерских служб:

дежурный Алтайавтодора - (3852) 36-31-69, 8-800-222-31-69;

дежурный Упрдор «Алтай» - (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС - (3852) 20-26-10, 20-26-21 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

Читайте также: Количество снега на Алтае превышено на 180 процентов

ИСТОЧНИК KP.RU