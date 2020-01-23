2020-01-23T08:43:29+03:00
Общество

Ученый вышел на одиночный пикет против стройки корпуса Алтайского госуниверситета

Он призывает ректора рассмотреть альтернативные площадки для возведения здания
САПОЖКОВА Александра
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Данил Дегтярев на одиночном пикете. Фото "Гражданского патруля"Данил Дегтярев на одиночном пикете. Фото "Гражданского патруля"
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Бывший сотрудник Алтайского госуниверситета, краевед и кандидат исторических наук Данил Дегтярев выступил против строительства корпуса вуза в сквере на пл. Сахарова, рядом с Димитрова, 66. Ученый вышел на одиночный пикет с плакатом: «Я против застройки сквера».

Как пишет МК на Алтае, мужчина призывает ректора АлтГУ сесть за стол переговоров и рассмотреть альтернативные площадки для стройки.

— На мой взгляд, вырубка сквера ухудшит экологическую ситуацию в центре города. А новое здание разрушит исторически сложившийся облик площади. Но руководство вуза не готово даже обсуждать другие варианты. Это и заставило меня выйти на протестную акцию, — отметил Данил Дегтярев.

Историк считает, что корпус можно построить в другом месте, а на площади Сахарова создать Сквер Ученых.

Ранее сообщалось, что общественники «подыскали» вузу интересный и уже готовый вариант для размещения корпуса. Речь идет о старом учебном здании обанкротившейся Алтайской академии экономики и права. Оно находится на проспекте Космонавтов, 34.

Читайте также: Войны «зеленых»: Алтайский госуниверситет хочет построить корпус на месте сквера

ИСТОЧНИК KP.RU

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