Алтайскому госуниверситету «подобрали» готовый корпус взамен строительства нового

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:33:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Общественники «подыскали» Алтайскому госуниверситету интересный вариант для размещения корпуса. При этом вузу не придется возводить новое здание в сквере на площади Сахарова.

Речь идет о старом учебном корпусе обанкротившейся Алтайской академии экономики и права на проспекте Космонавтов, 34. Еще до банкротства вуза его продали, но позже суд посчитал сделку фиктивной и аннулировал соглашение. Теперь здание продается. Площадь трехэтажного помещения - более тысячи квадратов.

Первоначальная цена объекта - 14,62 млн рублей, сообщает «Политсибру». Торги будут проходить с постепенным снижением цены. К моменту завершения стоимость может составить менее 1,5 млн рублей. На стройку нового же корпуса в сквере на Димитрова АлтГУ потратит примерно полтора миллиарда рублей. Его строительство должно начаться в 2021 году. В здании разместятся ряд факультетов, лаборатории, конференц-зал, открытая летняя площадка, зимний сад, кафе.

Но пока что руководство вуза не принимает во вниманию предложение общественников, пишет АиФ-Алтай.

Читайте также: Войны «зеленых»: Алтайский госуниверситет хочет построить корпус на месте сквера

ИСТОЧНИК KP.RU