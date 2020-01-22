Эксперты выяснили причину аварийной посадки Boeing в аэропорту Барнаула
В Telegram-канал Aviaincidents появилась выдержка из итогов расследования аварийной посадки Boeing в Барнауле в сентябре 2019 года. В заключении говорится о причинах ЧП.
В частности, в документе написано, что причиной жесткой посадки и возгорания стало "расслоение многослойного углеродного материала полотна двух вращающихся тормозных дисков внешнего колеса правой опоры шасси". Более короткая формулировка - "разрушение тормоза внешнего колеса правой опоры шасси и его возгорание".
Скриншот с tlg.name/aviaincident/3606
Там же уточняется, что причиной расслоения стал производственный недостаток, а именно - использование при производстве материалов, которые подвержены воздействию моющих и противообледенительных жидкостей. Получается, что вины пилотов нет.
В заключении это происшествие названо "серьезным авиационным инцидентом".
Напомним, Boeing авиакомпании AZUR air возвращался из Вьетнама (Камрань). После жесткой посадки пассажиров спускали по надувному трапу, и некоторые при этом получили серьезные травмы (переломы конечностей и даже позвоночника). Авиакомпания выплатила всем пассажирам по 100 тыс. рублей компенсации и более.
Читайте также:
Очевидцы о ЧП с «Боингом»: «Трапы еще не надулись, а люди летели по ним с огромной скоростью» (подробнее)
Трапы изъяты: Как проходит расследование ЧП с авиарейсом Камрань-Барнаул (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Аварийная посадка Boeing 767 в Барнауле»