2020-01-22T12:42:34+03:00
Происшествия

Эксперты выяснили причину аварийной посадки Boeing в аэропорту Барнаула

ЧП произошло 25 сентября 2019 года
САПОЖКОВА Александра
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Фото: Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФФото: Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ
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В Telegram-канал Aviaincidents появилась выдержка из итогов расследования аварийной посадки Boeing в Барнауле в сентябре 2019 года. В заключении говорится о причинах ЧП.

В частности, в документе написано, что причиной жесткой посадки и возгорания стало "расслоение многослойного углеродного материала полотна двух вращающихся тормозных дисков внешнего колеса правой опоры шасси". Более короткая формулировка - "разрушение тормоза внешнего колеса правой опоры шасси и его возгорание".

Скриншот с tlg.name/aviaincident/3606

Скриншот с tlg.name/aviaincident/3606

Там же уточняется, что причиной расслоения стал производственный недостаток, а именно - использование при производстве материалов, которые подвержены воздействию моющих и противообледенительных жидкостей. Получается, что вины пилотов нет.

В заключении это происшествие названо "серьезным авиационным инцидентом".

Напомним, Boeing авиакомпании AZUR air возвращался из Вьетнама (Камрань). После жесткой посадки пассажиров спускали по надувному трапу, и некоторые при этом получили серьезные травмы (переломы конечностей и даже позвоночника). Авиакомпания выплатила всем пассажирам по 100 тыс. рублей компенсации и более.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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