2020-01-17T13:56:00+03:00
Общество

В Алтайском крае перекрыли одиннадцатую трассу из-за плохой видимости

Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, вы можете обратиться в диспетчерскую службу
БОРЗОВ Денис
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В Алтайском крае число трасс, перекрытых из-за метели, перевалило за десяток. По информации пресс-центра правительства Алтайского края, в настоящее время движение ограничено на одиннадцати дорогах.

Минтранс региона сообщает, что из-за неблагоприятных погодных условияй движение ограничено на следующих участках:

К-09 «Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан»;

К-03 «Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области» (от Рубцовска до села Новоегорьевского, от Змеиногорска до Рубцовска);

К-18 «Алейск-Чарышское»;

К-13 «Алейск - Петропавловское - Смоленское»;

К-26 «А-322 - Горняк - Староалейское»;

К-20 «Поспелиха - Новичиха - Волчиха» (в границах Новичихинского района);

К-31 «Леньки - Нижнечуманка - Верх-Чуманка - Плотава» (от границы Благовещенского района до села Нижнечуманка Баевского района);

К-47 «Новоегорьевское - Титовка - Новичиха»;

К-17 «Барнаул - Павловск - Ребриха - Мамонтово - Романово - Родино - Кулунда - граница с Республикой Казахстан» (от Барнаула до села Родино);

К-21 — Рубцовск — Угловское — Михайловское ( от г. Рубцовска до с. Угловского), км 7+000 — км 87+000;

федеральная трасса А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» (от Барнаула до Рубцовска).

Кроме того, по данным Упрдор «Алтай», ухудшение дорожной обстановки наблюдается на трассе Р-256 «Чуйский тракт».

Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации или хотите уточнить информацию по перекрытию трасс, вы можете обратиться по телефону диспетчерских служб:

дежурный Алтайавтодора - (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай» - (3852) 63-14-59, 8-962-815-98-69;

дежурный службы МЧС - (3852) 20-26-10;

дежурный УГИБДД - (3852) 39-35-86.

ИСТОЧНИК KP.RU

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