В Алтайском крае перекрыли одиннадцатую трассу из-за плохой видимости
В Алтайском крае число трасс, перекрытых из-за метели, перевалило за десяток. По информации пресс-центра правительства Алтайского края, в настоящее время движение ограничено на одиннадцати дорогах.
Минтранс региона сообщает, что из-за неблагоприятных погодных условияй движение ограничено на следующих участках:
К-09 «Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан»;
К-03 «Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области» (от Рубцовска до села Новоегорьевского, от Змеиногорска до Рубцовска);
К-18 «Алейск-Чарышское»;
К-13 «Алейск - Петропавловское - Смоленское»;
К-26 «А-322 - Горняк - Староалейское»;
К-20 «Поспелиха - Новичиха - Волчиха» (в границах Новичихинского района);
К-31 «Леньки - Нижнечуманка - Верх-Чуманка - Плотава» (от границы Благовещенского района до села Нижнечуманка Баевского района);
К-47 «Новоегорьевское - Титовка - Новичиха»;
К-17 «Барнаул - Павловск - Ребриха - Мамонтово - Романово - Родино - Кулунда - граница с Республикой Казахстан» (от Барнаула до села Родино);
К-21 — Рубцовск — Угловское — Михайловское ( от г. Рубцовска до с. Угловского), км 7+000 — км 87+000;
федеральная трасса А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» (от Барнаула до Рубцовска).
Кроме того, по данным Упрдор «Алтай», ухудшение дорожной обстановки наблюдается на трассе Р-256 «Чуйский тракт».
Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации или хотите уточнить информацию по перекрытию трасс, вы можете обратиться по телефону диспетчерских служб:
дежурный Алтайавтодора - (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
дежурный Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай» - (3852) 63-14-59, 8-962-815-98-69;
дежурный службы МЧС - (3852) 20-26-10;
дежурный УГИБДД - (3852) 39-35-86.
ИСТОЧНИК KP.RU