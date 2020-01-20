Автобус «Барнаул — Кемерово» с пассажирами перевернулся на трассе

Ночью 20 января на кузбасской трассе перевернулся автобус «Барнаул — Кемерово» с пассажирами. Авария случилась недалеко от села Раздольное Гурьевского района.

Как рассказали в ГИБДД по Кемеровской области, ДТП произошло в 2 часа 20 минут:

— 51-летний водитель автобуса King Long не учел дорожные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил съезд с проезжей части и опрокидывание транспортного средства.

Очевидцы аварии опубликовали в соцсетях кадры с перевернутым автобусом. Он оказался в кювете вне проезжей части, где и завалился на боковую часть кузова.

В автобусе находились 12 пассажиров. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

ДТП с автобусом. Фото: Иван Иванов в vk.com/belovo, коллаж

По словам очевидцев, это уже вторая авария на данном участке за неделю. На этой трассе, как и на многих других участках дорог Кемеровской области и Алтайского края, бушевала метель. Часть трасс закрывали для проезда, но это не спасло некоторый водителей от ДТП.

Так, 17 января на алтайских трассах столкнулись около 35 автомобилей. В районе поселка Урожайный Павловского района столкнулись около 15 автомобилей, в том числе микроавтобус инкассаторов. А на трассе Правобережный тракт в районе развязки перед Новоалтайском собралось около 20 автомобилей. Из-за этого на несколько часов перекрывали въезд в Барнаул.

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