Метель спровоцировала 9-балльные пробки в Барнауле
Загруженность дорог в Барнауле достигла 9 баллов уже к 16:45 из-за разбушевавшейся метели. Это на два балла выше обычного, сообщает сервис Яндекс.Пробки.
Наиболее загруженные магистрали на данный момент:
— проспект Ленина в сторону проспекта Космонавтов,
— Красноармейский проспект в сторону проспекта Строителей,
— проспект Строителей в сторону Павловского тракта,
— улицы Попова и Малахова между улицей Антона Петрова и Павловским трактом,
— улица Малахова от кольца до пр. Космонавтов,
— проспект Космонавтов по четной стороне,
— ул. Попова от ул. Трактовой до ул. Власихинской, от пр. Космонавтов до ул. Гущина,
— ул. Северо-Западная от пр. Калинина до ул. Юрина (четная сторона),
— ул. Ляпидевского.
Зафиксирована необычно сложная пробка на Правобережном тракте — от Новосибирского тракта до СНТ Энергетик. В пробке длиной 4,4 км можно потерять 36 минут. Также «стоит» движение на Барнаульском шоссе в сторону Новоалтайска. В соцсетях жалуются, что въезд и выезд из города перекрыли.
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ИСТОЧНИК KP.RU