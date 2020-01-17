2020-01-17T14:07:49+03:00
Авто

Метель спровоцировала 9-балльные пробки в Барнауле

В соцсетях жалуются, что въезд и выезд из города перекрыли
Анастасия Корягина
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Пробки в Барнауле. Фото: скриншот Яндекс.КартыПробки в Барнауле. Фото: скриншот Яндекс.Карты
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Загруженность дорог в Барнауле достигла 9 баллов уже к 16:45 из-за разбушевавшейся метели. Это на два балла выше обычного, сообщает сервис Яндекс.Пробки.

Наиболее загруженные магистрали на данный момент:

— проспект Ленина в сторону проспекта Космонавтов,

— Красноармейский проспект в сторону проспекта Строителей,

— проспект Строителей в сторону Павловского тракта,

— улицы Попова и Малахова между улицей Антона Петрова и Павловским трактом,

— улица Малахова от кольца до пр. Космонавтов,

— проспект Космонавтов по четной стороне,

— ул. Попова от ул. Трактовой до ул. Власихинской, от пр. Космонавтов до ул. Гущина,

— ул. Северо-Западная от пр. Калинина до ул. Юрина (четная сторона),

— ул. Ляпидевского.

Зафиксирована необычно сложная пробка на Правобережном тракте — от Новосибирского тракта до СНТ Энергетик. В пробке длиной 4,4 км можно потерять 36 минут. Также «стоит» движение на Барнаульском шоссе в сторону Новоалтайска. В соцсетях жалуются, что въезд и выезд из города перекрыли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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