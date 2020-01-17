2020-01-17T12:34:56+03:00
Авто

В Алтайском крае перекрыли семь трасс из-за нулевой видимости

Движение восстановят по мере улучшения погоды
Анастасия Корягина
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Метель на трассе Барнаул — Новосибирск. Фото: Алексей ФоминМетель на трассе Барнаул — Новосибирск. Фото: Алексей ФоминФото: интернет-сообщества Barnaul 22
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«Алтайавтодор» ввел ограничение на проезд для всех видов транспорта на семи трассах. Ранее были закрыты только четыре.

С 10 часов закрыты:

— автодорога К-09 («Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан»);

— автодорога К-03 от Змеиногорска до Рубцовска;

— автодорога К-13 («Алейск — Петропавловское — Смоленское») до Усть-Чарышской Пристани;

— автодорога К-18 («Алейск — Чарышское»).

С 11 часов закрыта автодорога К-26 и А-322 («Горняк — Староалейское»).

С 13 часов закрыты:

— автодорога К-20 («Поспелиха — Новичиха — Волчиха») в границах Новичихинского района;

— автодорога К-31 («Леньки — Нижнечуманка — Верх-Чуманка — Плотава») от границы Благовещенского района до села Нижнечуманка Баевского района.

Также Казахавтодор ограничил движение для всех видов транспорта на участке дороги «Усть-КаменогорскШемонаиха — граница РФ» от границы до Семипалатиска из-за плохой видимости.

Движение восстановят по мере улучшения погоды. Пока обстановка сложная: метет на новосибирской трассе и в районе границы с Казахстаном. Штормовое предупреждение будет действовать 17 и 18 января.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по региональным трассам можно у дежурного «Алтайавтодора» по телефону +7 (3852) 50-75-12, 36-31-69, 8-800-222-3169.

По поводу федеральных дорог нужно звонить в Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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