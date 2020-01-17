Алтайские энергетики готовы к приближающемуся шторму

17 Янв. 2020 2020-01-17T04:48:04+03:00

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На Алтай надвигается буря, но к ней готово подразделение филиала «Россети Сибирь». Предприятие переведено в режим повышенной готовности. К оперативному реагированию готова 261 аварийно-восстановительная бригада, в составе которых 1206 человек и 473 единицы техники.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в каждом из семи отделений филиала по всей территории Алтайского края подготовлены к работе резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ). Они готовы и к транспортировке в близлежащие населенные пункты. Энергетики работают вместе с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - Западно-Сибирское предприятие МЭС Сибири и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю, поэтому смогут оперативно разобраться с возникшими проблемами.

В особом режиме работает контакт-центр предприятия. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут получить информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах.

ИСТОЧНИК KP.RU