Спасатели МЧС находятся в режиме повышенной готовности

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:03:21+03:00

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Спасатели Главного управления МЧС России по Алтайскому краю приведены в режим повышенной готовности в связи с непогодой.

По данным синоптиков, сильный ветер и метель продержится в регионе в пятницу, 17 января и сутки 18 января. Дабы исключить чрезвычайные ситуации, которые могут произойти в пути, в крае уже закрыли семь трасс, в том числе одну федеральную - А-322.

- Для мониторинга обстановки и оказания помощи гражданам в случае необходимости в ряд районов сегодня направлены специальные группы, приняты и другие превентивные меры. В помощь местным подразделениям, которые в данный момент патрулируют дороги по всему краю, сформированы и направлены из Барнаула три группы, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Так в Алейском районе работают спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им. В.В. Зюкова (десять человек, четыре единицы техники, в том числе снегоход и вездеход «Лось»). В Поспелихинском районе – сотрудники аэромобильной группировки (восемь человек, три единицы техники, в том числе снегоход, «Камаз»). В Заринском районе дежурят спасатели Управления по обеспечению мероприятий в области ГОЧС и ПБ в Алтайском крае (шесть человек, три единицы техники, в том числе снегоход и «Камаз»). Все группы оснащены высокопроходимой техникой, необходимым снаряжением и оборудованием для оказания помощи нуждающимся.

Помимо этого проводится оповещение водителей дальних рейсов, есть контакт со старостами и главами населенных пунктов, которые находятся поблизости от дорог. Также готовы подвижные и стационарные пункты обогрева.

ИСТОЧНИК KP.RU