В Барнауле на ровном месте столкнулись троллейбус и легковушка

СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-29T15:40:05+03:00

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Днем 29 декабря в Барнауле на пересечении улиц Сухэ-Батора и Малахова произошло ДТП. Столкнулись троллейбус и легковой автомобиль. Причиной аварии мог стать гололед и неосторожность водителей — дорога была расчищена.

По словам очевидцев в паблике «Инцидент Барнаул», движение на этом участке было затруднено из-за ДТП. Встали другие троллейбусы, они не могли объехать аварию какое-то время. Людям приходилось пересаживаться на другой транспорт.

«Хотел подрезать, да рано рулем крутнул», — предполагают автолюбители. О возможных пострадавших ничего не известно.

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ИСТОЧНИК KP.RU