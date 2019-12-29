В Барнауле на ровном месте столкнулись троллейбус и легковушка
Днем 29 декабря в Барнауле на пересечении улиц Сухэ-Батора и Малахова произошло ДТП. Столкнулись троллейбус и легковой автомобиль. Причиной аварии мог стать гололед и неосторожность водителей — дорога была расчищена.
По словам очевидцев в паблике «Инцидент Барнаул», движение на этом участке было затруднено из-за ДТП. Встали другие троллейбусы, они не могли объехать аварию какое-то время. Людям приходилось пересаживаться на другой транспорт.
«Хотел подрезать, да рано рулем крутнул», — предполагают автолюбители. О возможных пострадавших ничего не известно.
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ИСТОЧНИК KP.RU