2019-12-29T08:24:40+03:00
Происшествия

В Барнауле произошло первое серьезное ДТП на новой дороге

Столкнулись грузовик и легковушка на Солнечной Поляне [видео]
Анастасия Корягина
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Вечером 28 декабря на новой дороге по улице Солнечная поляна (участок между Павловским трактом и улицей Энтузиастов) произошло первое серьезное ДТП, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. Столкнулись грузовик и Subaru.

На видео с места ДТП видно, что у легковушки разбита вся передняя часть, а задней она торчит в сугробе. У «Газели» сильно помято правое крыло.

ДТП на Солнечной поляне (Barnaul22).Автор: Кирилл Бредихин

По словам автовладельцев, на этой дороге образовалась снежная колея, а дорожники из-за аномального снегопада не успели очистить улицу. Это, предположительно, и стало причиной ДТП.

Некоторые автомобилисты считают, что водители легкомысленно отнеслись к сложной дорожной обстановке. «Просто кто-то не оценил окружающую обстановку и дорожное покрытие, сильно поверив в свое водительское мастерство», — пишет барнаулец Сергей Зайцев.

Официальной информации о пострадавших пока нет.

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К счастью, это произошло на небольшой скорости (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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