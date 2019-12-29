МЧС: в Алтайском крае ухудшится погода

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-29T13:25:26+03:00

Пункт обогрева на площади Сахарова. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

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Алтайское ГУ МЧС передает прогноз синоптиков на 30 декабря об ухудшении погоды. Ночью в отдельных районах ожидается снег, днем в большинстве районов он усилится.

На юге региона прогнозируют мокрый снег, гололед, метели, утром в восточных районах местами изморозь. Также ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 м/с.

МЧС предупреждает: при осадках, ухудшающих видимость, водителям следует сбросить скорость движения до 10-20 км/ч от разрешенной на трассе, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать опасного сближения с другими транспортными средствами.

В связи с морозами и метелями сотрудники МЧС развернули специальный пункт обогрева на площади Сахарова в Барнауле для посетителей праздничных мероприятий. Барнаульцы и гости столицы могут там погреться и выпить горячего чая.

Также возле пункта обогрева работает мобильный комплекс, на экране которого показывают видеоролики, посвященные профилактике происшествий в новогодние праздники.

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ИСТОЧНИК KP.RU