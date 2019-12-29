2019-12-29T07:08:19+03:00
Общество

После морозных дней в Алтайский край пришло потепление

Мороз простоял всего два дня: в понедельник будет еще теплее
Анастасия Корягина
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Восход в Барнауле.Восход в Барнауле.Фото: Анастасия Корягина
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Два морозных дня в Алтайском крае закончились — еще в ночь на 29 декабря синоптики обещали до -34 градусов, а уже днем будет резкое потепление до -4 градусов.

29 декабря в Барнауле и крае прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Утром изморозь, местами туман. Ветер восточный, ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, местами по краю порывы до 14 м/с.

Температура в крае днем -4...-9 градусов, местами по востоку до -14...-19. В Барнауле -14...-16.

Днем 30 декабря будет еще теплее: по краю от -10 до 0 градусов, в Барнауле -3...-5.

На дорогах из-за резкого потепления и большого количества выпавших на неделе осадков будет гололедица. Сохраняется риск смертельных ДТП. МЧС опубликовало рекомендации для водителей при неизбежности столкновения:

- управляйте машиной до последней возможности: до предела напрягите все мышцы, не расслабляйтесь до полной остановки;

- сделайте все, чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше идущего на вас автомобиля;

- при столкновении с неподвижным предметом удар левым или правым крылом хуже, чем всем бампером;

- при неизбежности удара защитите голову: если скорость движения низкая, вдавитесь в сиденье спиной, и, напрягая все мышцы, упритесь руками в руль. Если скорость выше 60 км/ч и вы не пристегнуты, прижмитесь грудью к рулю.

- если вы едете на переднем месте пассажира, закройте голову руками и завалитесь на бок, распростершись на сидении;

- сидя на заднем сидении, постарайтесь упасть на пол. Если рядом с вами ребенок – накройте его собой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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