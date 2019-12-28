Массовая авария произошла ночью в Барнауле

СЕГОДНЯ 07:29 2019-12-28T07:29:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на субботу, 28 декабря, в Барнауле произошла массовая авария.

Как рассказали участники сообщества «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», дорожно-транспортное происшествие произошло в районе пересечения улиц Юрина и Островского. По словам подписчика группы Сергея, водитель на автомобиле Toyota Vitz проехал на запрещающий сигнал светофора. Затем он «собрал» еще две машины. Пострадал, как минимум, один человек. На место аварии были вызваны полицейские, спасатели от ГУ МЧС и медики скорой помощи. Кому из трех участников столкновения потребовалась помощь врачей не уточняется.

Стоит отметить, что на данном отрезке улицы Юрина ужасное дорожное покрытие. Даже в спокойное время транспортные потоки с трудом разъезжаются из-за колеи.

Читайте также:

В ДТП на Алтае погибли четыре человека

ИСТОЧНИК KP.RU