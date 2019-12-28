В выходные дорожники будут вывозить снег с улиц Барнаула

СЕГОДНЯ 15:21 2019-12-28T15:21:33+03:00

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Все выходные служба МБУ «Автодорстроя» будет продолжать вывозить снег с улиц Барнаула.

Так в ночь на субботу, 28 декабря, на линию вывели 153 единицы техники. На снегоотвал по данным пресс-службы администрации города вывезли 6350 кубометров снега. Основные силы были направлены на очистку проспектов Ленина, Социалистического, Красноармейского, Строителей, на улицах Советской, Брестской, Энтузиастов, Матросова, Эмилии Алексеевой, Юрина.

В ближайшие сутки на дороги выведут по меньшей мере 258 единиц техники. Она будет работать и в ночь на воскресенье. Это наиболее выгодное для дорожников время, так как в предновогодние дни даже в светлое время на улицах краевой столицы собираются огромные пробки из-за которых не может вестись полноценная расчистка.

В связи с этим автовладельцев призываю не бросать личный транспорт на дорогах, особенно там, где может проходить спецтехника.

ИСТОЧНИК KP.RU