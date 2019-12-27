В Барнауле провели рейд по местам продажи снюса

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-27T14:57:15+03:00

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В пятницу, 27 декабря, в Барнауле состоялся рейд по точкам продажи снюса (жевательного табака). Его инициировали сотрудники Роспотребнадзора совместно с депутатом АКЗС от фракции «Единая Россия» Николаем Якушевым.

Рейд стартовал с сети табачных изделий «Хумидор» в ТРЦ «Галактика». Снюс опечатали, но оставили в магазине. Тем не менее, на место прибыл владелец сети и объяснил, что на данный момент реализация никотиносодержащих продуктов на территории России не ограничена.

- Наша сеть продает табачные продукты уже не первый десяток лет. У нас есть определенные стандарты, мы действуем в соответствии с законодательством РФ. Киоски по соседству, зная о проверке, убрали продукты с витрины, а нам нечего скрывать, поэтому мы оставили все на прилавках. У нас все записывается на камеру, продавцы не допускают реализации снюса несовершеннолетним. Ведь из-за этого их могут уволить или оштрафовать на 30 тыс. рублей, - рассказал владелец новоалтайской сети «Хумидор» Юрий Кивля.

Как отметил Николай Якушев, депутаты в Алтайском крае могут запретить продажу снюса несовершеннолетним раньше, чем по всей России.

- По стране могут ограничить реализацию никотиносодежращих только весной. Мы же в Алтайском крае уже в феврале планируем запретить продажу снюса несовершеннолетним, - сказал депутат.

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ИСТОЧНИК KP.RU