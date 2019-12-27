Конюх из алтайского села совершил насилие над двумя маленькими сестрами и показывал им порно

СЕГОДНЯ 04:17 2019-12-27T04:25:16+03:00

Мужчина уже был судим за подобное, и даже не успел отбыть условный срок

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Алтайский Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 47-летнего конюха из Немецкого национального района. Его обвиняют в сексуальном насилии над двумя маленькими сестрами, а также изготовлении и распространении порнографии среди несоверненнолетних.

По данным следствия, в мае 2019 года мужчина познакомился с 9-летней девочкой, которая играла на детской площадке недалеко от конюшни, где он работал. Злоумышленник предложил ей покататься на лошади, а чтобы войти в доверие, подарил бусы и кольцо. Сельчанка согласилась, и конюх совершил с ней насильственные действия. А через месяц он совершил аналогичнае преступление уже с ее 8-летней сестрой.

Кроме того, мужчина сделал на телефон свои фотографии порнографического содержания и заставлял девочек их рассматривать.

Ранее мужчина уже отбывал наказание за преступления против половой неприкосновенности. Он даже не отбыл условном срок, как совершил новое злодеяние. Свою вину он признал, дело ушло в суд.

Также в суд отправили дело 18-летнего славгородского насильника, который совершил насилие с 16-летней девочкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU