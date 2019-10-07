Следователь-насильник, задержанный на Кипре, дал первые показания в суде

Задержанного на Кипре алтайского серийного насильника Александра Сатлаева допросили в суде на Кипре. Об этом сообщают Kibris Gazetesi. Сатлаев дал показания и признал грабеж, но изнасилование до сих пор отрицает. Пока официально он задержан на два месяца.

Напомним, что на Кипре беглый алтайский насильник напал на женщину: сначала сообщалось только о том, что преступник подошел к ней сзади и начал душить, а когда та потеряла сознание, выхватил сумочку и убежал. Вскоре полицейские вычислили преступника по камерам наблюдения. Но чуть позднее кипрские СМИ сообщили, что жертва, которая до этого говорила лишь про ограбление, заявила, что во время нападения подверглась еще и сексуальному насилию. После экспертизы генетические следы Сатлаева были обнаружены на ее полотенце.

«Сейчас проводится более подробная экспертиза. Сатлаев задержан в камере на два месяца» - сообщают Кипрские СМИ.

Фото: kibrisgazetesi.com

Представитель полиции города Кириния Аднан Кардешлер ранее заявил, что до нападения Сатлаева, в городе произошло еще три случая изнасилования женщин. При этом они имеют почерк, который свойственен задержанному россиянину – мужчина нападал на жертв сзади, придушивал их, а после насиловал. Теперь задержанного проверят на причастность к этим преступлениям.

Напомним, в августе-сентябре Интерпол разыскивал бывшего следователя по особо важным делам из Горно-Алтайска, который отсидел 5,5 лет за изнасилование женщин. В марте этого года 27-летний мужчина вышел на свободу раньше на год за «хорошее поведение»), а в августе снова напал на женщину в Барнауле. Прибежавшая в полицию рассказала, что насильник шел за ней, потом в подъезде схватил ее сзади на шею, стал душить, изнасиловал и сбежал. Вал подобных изнасилований прокатился по Горно-Алтайску в 2013 году. Жертвами преступлений стали восемь женщин - те, которые написали заявления.

После того, как маньяка поймали, горожане были в шоке, узнав, что некоторые дела об изнасилованиях вел сам оборотень в погонах! Многие пострадавшие не видели его лица, поэтому он уговаривал их забрать заявления, мол все равно не найдем…. Но даже когда женщины, успевшие разглядеть лицо нападавшего, кивали на Сатлаева, увидев его в полиции, ему удавалось остаться безнаказанным.

- Ошибаетесь, - это наш следователь,- говорили женщинам полицейские.

И, все же, насильника поймали, когда одна из камер видеонаблюдения зафиксировала его машину возле кафе, где он напал на женщину ранним утром. Следователи-коллеги в тот момент взяли его стакан и сигарету как образец анализа ДНК. И тот совпал с образцами, найденными на теле жертв.

После отсидки, Сатлаев не переменился, доказывая правоту оговорки: «Горбатого могила исправит». На Кипр он успел въехать по своим документам через Турцию, пока еще не был подан в розыск Интерполом.

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«Горбатого могила исправит!» - только и разведешь руками после этой истории. Когда в 2015 году стало известно, что тихий скромный парень, сын уважаемого судьи, старший следователь Следственного комитета Республики Алтай насиловал женщин и расследовал собственные преступления – все были просто в шоке. Никто и подумать не мог, что за маской интеллигентного, начитанного, веселого человека скрывается серийный маньяк (подробнее)