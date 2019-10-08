2019-10-08T11:52:39+03:00
Происшествия

Алтайские полицейские и следователи поймали «Славгородского маньяка»

БОРЗОВ Денис
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Ориентировка на славгородского насильникаОриентировка на славгородского насильника
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Правоохранители Алтайского края смогли задержать «Славгородского маньяка», который несколько раз нападал на жительниц города.

Мужчина наблюдал за женщинами и девушками, дожидался удачного момента и нападал на них. Каждый раз у маньяк умудрялся скрыться с места преступления. Женщины, которые оказывали активное сопротивление, обращались в полицию. В итоге про «Славгородского маньяка» узнал весь город.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, сотрудники уголовного розыска вместе со следователями следкома региона установили личность преступника и задержали его. Маньяком оказался 18-летний местный житель. Правоохранители проверяют его причастность к остальным преступлениям. Отличившихся сотрудников начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян решил наградить.

Напоминаем, славгородский насильник напал на четырех людей за два дня. О нем стало широко известно в конце сентября. Все нападения происходили вечером, одно из них даже попало на камеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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