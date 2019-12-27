2019-12-27T03:54:18+03:00
Общество

Снег в Барнауле расчистят только к Новому году

С 1 декабря в городе выпало 186% месячной нормы осадков
Анастасия Корягина
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Замглавы города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков. Фото: скриншот видео barnaul.orgЗамглавы города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков. Фото: скриншот видео barnaul.org
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В мэрии Барнаула заявили, что на уборку выпавшего за последние дни снега понадобится не меньше недели Пока основные усилия дорожников сосредоточены на главных магистралях и социальных объектах, пишет Толк.

По данным алтайских синоптиков, с 1 декабря на территории города выпало 50,2 мм осадков, что соответствует 186% от месячной нормы. В период с 25 по 26 декабря — 14 мм.

— В эти дни мы больше работали на основных магистралях. Труда вложили много, но получить эффект за раз не получается, поскольку следом дороги снова заметаются. В течение недели мы город очистим от снега, — сказал замглавы города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.

Сложная обстановка и на трассах в сторону пригорода — их очень быстро переметает. В эти дни на городских магистралях работает 100-120 единиц собственной техники, до 70-80 единиц привлекают с предприятий.

В очистке города от снега помогают волонтеры. Так, 26 декабря 150 студентов вышли на очистку тротуаров у социальных объектов.

За ноябрь-декабрь в Барнауле вывезли столько же снега, сколько за весь прошлый сезон — порядка 219 тысяч тонн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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