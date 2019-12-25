В Алтайском крае могут запретить снюсы раньше, чем в России
В Алтайском крае могут запретить продавать снюсы (никотиновые жвачки) не только детям, но и вообще всем уже к февралю 2020 года. Это может произойти, если депутаты успеют подготовить законопроект к январской сессии АКЗС.
24 декабря в Барнауле провели заседание антинаркотической комиссии, на которой обсуждали запрет снюсов. Пока представители Роспотребнадзора и краевого Следственного комитета решают, как контролировать продажу жевательного табака несовершеннолетним, Минздрав Алтайского края исследует его негативное влияние на организм.
Губернатор региона Виктор Томенко поручил комиссии разработать и принять меры против продажи снюсов. Его поддержала зам Ирина Долгова, которая отметила, что Алтайский край не может ждать до весны, когда примут соответствующий федеральный закон — за это время могут появиться новые жертвы.
Напомним, от отравления снюсом в регионе уже пострадало несколько детей. Ребята попали с судорогами в реанимацию, их откачивали сутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU