В Алтайском крае могут запретить снюсы раньше, чем в России

СЕГОДНЯ 04:31 2019-12-25T08:10:53+03:00

Пока опасная жвачка находится в продаже, могут пострадать новые дети

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае могут запретить продавать снюсы (никотиновые жвачки) не только детям, но и вообще всем уже к февралю 2020 года. Это может произойти, если депутаты успеют подготовить законопроект к январской сессии АКЗС.

24 декабря в Барнауле провели заседание антинаркотической комиссии, на которой обсуждали запрет снюсов. Пока представители Роспотребнадзора и краевого Следственного комитета решают, как контролировать продажу жевательного табака несовершеннолетним, Минздрав Алтайского края исследует его негативное влияние на организм.

Губернатор региона Виктор Томенко поручил комиссии разработать и принять меры против продажи снюсов. Его поддержала зам Ирина Долгова, которая отметила, что Алтайский край не может ждать до весны, когда примут соответствующий федеральный закон — за это время могут появиться новые жертвы.

Напомним, от отравления снюсом в регионе уже пострадало несколько детей. Ребята попали с судорогами в реанимацию, их откачивали сутки.

Читайте также:

Опасная жвачка: как в Алтайском крае будут бороться со снюсом

Роспотребнадзор уже составил список смесей, которые будут изымать из продажи (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU