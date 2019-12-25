2019-12-25T08:10:53+03:00
Общество

В Алтайском крае могут запретить снюсы раньше, чем в России

Пока опасная жвачка находится в продаже, могут пострадать новые дети
Анастасия Корягина
Поделиться:
Снюс.Снюс.Фото: БОРЗОВ Денис
Изменить размер текста:

В Алтайском крае могут запретить продавать снюсы (никотиновые жвачки) не только детям, но и вообще всем уже к февралю 2020 года. Это может произойти, если депутаты успеют подготовить законопроект к январской сессии АКЗС.

24 декабря в Барнауле провели заседание антинаркотической комиссии, на которой обсуждали запрет снюсов. Пока представители Роспотребнадзора и краевого Следственного комитета решают, как контролировать продажу жевательного табака несовершеннолетним, Минздрав Алтайского края исследует его негативное влияние на организм.

Губернатор региона Виктор Томенко поручил комиссии разработать и принять меры против продажи снюсов. Его поддержала зам Ирина Долгова, которая отметила, что Алтайский край не может ждать до весны, когда примут соответствующий федеральный закон — за это время могут появиться новые жертвы.

Напомним, от отравления снюсом в регионе уже пострадало несколько детей. Ребята попали с судорогами в реанимацию, их откачивали сутки.

Читайте также:

Опасная жвачка: как в Алтайском крае будут бороться со снюсом

Роспотребнадзор уже составил список смесей, которые будут изымать из продажи (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алтайском крае перекрыли дороги из-за метели
Барнаулец отправился в колонию за избиения, похищения и насилие над девушками
Барнаульцы станут больше платить за воду и канализацию
В Алтайском крае могут запретить снюсы раньше, чем в России
В Барнауле дорожники работают в усиленном режиме
В пяти из семи зон Алтайского края понизятся тарифы на мусор
Барнаульцы вышли на пикет, защищая права детей-сирот
Ипотечная платформа ВТБ присоединилась к маркетплейсу Банка России
В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли трассу
Бывшую вкладчицу «МММ» из Барнаула обманули еще раз
Альфа-Банк Барнауле открыл фитнес-клуб A-Sport
Глава региона эмоционально высказался о срыве сессии депутатов в Каменском районе
Пробки в Барнауле бьют недельные рекорды
На Алтае 7-летний мальчик упал в колодец и погиб
Алтай-Кокс подготовил для детей Заринска новогодние подарки
Иткульский спиртзавод выкупит шведская компания
Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3 тысячи
Какой будет погода на Новый год в Барнауле
В Алтайском крае стали больше правильно питаться и меньше есть колбасу
На ТЭЦ в Яровом восстановили необходимый запас топлива
Насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года
Пожарные не дали погибнуть от холода пассажирам междугороднего автобуса
К СГК перейдет имущество предприятия «Энергетик»
Бийск купил главную газовую котельную города
В Алтайском крае появится новый мусорный полигон
Председателем Совета ректоров алтайских вузов избрали Андрея Маркова
На Алтае парень изнасиловал 13-летнюю девочку
Жителей Алтайского края интересуют рецепты на Новый год