На Алтае школьник отравился снюсом
В Алтайском крае в больницу с отравлением попал школьник, который принял снюс.
Инцидент произошел в минувшую пятницу, 15 ноября, в городе Заринске. На больничную койку угодил 13-летний школьник, состояние которого говорило об отравлении. Медики откачали юного пациента, после чего он сам все рассказал.
- Накануне происшествия он употребил табачное изделие (снюс), - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
По данному факту проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить обстоятельства, при которых школьник купил опасное вещество, а также лиц, которые его распространяют.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU