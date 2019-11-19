На Алтае школьник отравился снюсом

СЕГОДНЯ 05:12 2019-11-19T05:12:10+03:00

Снюс одной из табачный компаний-производителей Фото: БОРЗОВ Денис

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В Алтайском крае в больницу с отравлением попал школьник, который принял снюс.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 15 ноября, в городе Заринске. На больничную койку угодил 13-летний школьник, состояние которого говорило об отравлении. Медики откачали юного пациента, после чего он сам все рассказал.

- Накануне происшествия он употребил табачное изделие (снюс), - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить обстоятельства, при которых школьник купил опасное вещество, а также лиц, которые его распространяют.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU