Опасная жвачка: жители Барнаула жалуются на незаконную продажу снюса детям

В Барнауле «бум» на снюс. Многие школьники подсели на этот вид табака, ведь он него нет ни дыма, ни запаха… Родители узнали, откуда их дети берут запретное вещество и теперь пытаются закрыть табачные отделы около школ.

Запрещенная продажа

Продажа снюса стала незаконной с 2016 года, тогда ввели штрафы за реализацию нашумевшего насвая и его более дорогого, и, по словам продавцов, менее вредного аналога. Но, по утверждениям родителей, «запрещенку» просто убрали с прилавков, и то не везде. В двух из трех магазинов табачной продукции Барнаула можно без проблем купить упаковку за 250-400 рублей.

- Снюс менее вредный, чем сигареты, как минимум, в нем нет смол, которые оседают в легких. Но, правда, есть соли, которые могут плохо повлиять на десну и слизистую. Можно бросить курить с помощью снюса, но все зависит от вашего желания, - рассказали в барнаульской Табачной лавке.

При вопросе о том, можно ли «закидывать» снюс подросткам, продавцы начинают заметно нервничать и мяться. Однако в табачных отделах ожидаемо заявляют, что ничего не продают школьникам. По словам работников, если возникают подозрения, они требуют предъявить документы.

Открытая упаковка снюсаФото: БОРЗОВ Денис

«Детям – поштучно»

Хуже всего, когда табачные отделы «делают кассу» на несовершеннолетних. Так, в разных отделах продают пакетики табака даже поштучно, за 30 рублей. Барнаульцы рассказывают, что выяснили у своих детей, где именно они закупают снюс. Стало известно, что такие точки работают на рынке ВДНХ, за ТЦ «Огни» в районе квартала «Невский», в торговом центре «Фаворит» (ул. Юрина 194а). И это далеко не все места.

- В этих отделах свободно продают табак несовершеннолетним детям от 10-14 лет. Часто продают даже не упаковками, а поштучно, ведь не у каждого ребенка найдется 300-400 рублей. В кругу детей «кидать» снюс считается модным, они прибегают на переменах, употребляют его прямо в школе, ведь ни запаха, ни дыма от этого табака нет, - рассказывает жительница Барнаула Наталья Литвинова.

По словам родителей, они уже написали несколько коллективных заявлений в правоохранительные органы. Теперь они хотят добиться максимальной огласки, чтобы привлечь внимание к проблеме. Бдительные горожане советуют поговорить со своими детьми и рассказать о вреде снюса.

- Некоторые не понимают, что это за вещество, и покупают попробовать, попонтоваться перед сверстниками. Сейчас это считается в кругу молодежи очень крутым, - говорит жительница Барнаула Наталья Литвинова.

Как сообщают специалисты, в одном пакетике снюса никотина содержится, столько же, сколько в пяти сигаретах. Табака тоже в избытке, а он способствует развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, нарушению сердечного ритма.

Одна "доза" сосательного табакаФото: БОРЗОВ Денис

- Хоть снюс наркотическим веществом не считается, он вызывает зависимость. Вред от него такой же, как от табакокурения. Школьникам он противопоказан. Хуже всего, что определить, употребляли ли такой табак дети, можно только лабораторно. Для этого нужно сдать анализ мочи, - рассказала заместитель главного врача по медицинской части Алтайского краевого наркологического диспансера Татьяна Муранова.

А школьники по незнанию действительно считают его куда безопаснее, чем обычные сигареты.

- Два друга у меня кидают снюс постоянно, иногда, когда не хватает денег, берут насвай. Его все еще продают на Крытом рынке. Они знают, что он тоже вредный, но сигареты ведь хуже. Так что те, кто тренируется, но хочет расслабиться, берут снюс, - рассказал ученик одной из барнаульских гимназий.

Справка КП

Снюс - это бездымный вид табака. Его закладывают между губой и десной, после чего никотин поступает в организм. Снюс содержит соли, канцерогены (никель, полоний-210), нитрозамины и другие вредные вещества. У потребителей снюса возникает серьезная никотиновая зависимость. Также они часто страдают воспалением десен, кариесом. Долгое употребление снюса может обернуться раком десен, ротовой полости, глотки, гортани и пищевода. Табак может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и возникновению инсультов в связи с ростом кровяного давления, сужением кровеносных сосудов и нарушением сердечного ритма.

С января 2016 года оптовая и розничная продажа снюса в России запрещена. За его реализацию предусмотрена ответственность: на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц от 7 до 12 тысяч рублей; на юридических лиц от 40 до 60 тысяч рублей.