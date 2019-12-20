2019-12-20T04:55:14+03:00
Здоровье

Барнаульцы отстаивают многочасовые очереди за жизненно важными лекарствами

Порой и после этого люди не могут получить лекарство из-за его отсутствия
Анастасия Корягина
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Очередь в аптеке. Фото: скриншот видео «Вести-Алтай»Очередь в аптеке. Фото: скриншот видео «Вести-Алтай»
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Жители Барнаула отстаивают многочасовые очереди, чтобы получить необходимые лекарства по льготе. Жизненно необходимых препаратов на на всех не хватает, а льготные аптеки закрываются. Краевой Минздрав объясняет это их нерентабельностью и переходом из городской собственности в краевую, сообщают «Вести-Алтай».

Часто, отстояв очередь за льготным препаратом, люди сталкиваются с его отсутствием. Такая ситуация сложилась в одной из аптек города еще на прошлой неделе. Одна из жительниц Барнаула объяснила это тем, что другую аптеку на Солнечной поляне закрыли, поэтому поток льготников хлынул сюда.

В Минздраве Алтайского края подтвердили этот факт. По данным ведомства, закрытие аптеки связано с переводом аптечных сетей города в краевую собственность. Утверждается, что закрываются наиболее убыточные точки.

Пациенты говорят, что не могут получить инсулин по льготе с ноября. Однако замначальника отдела лекарственного обеспечения и фармдеятельности краевого Минздрава Светлана Попова уверяет, что льготные препараты в аптеках имеются. «В конкретной аптеке сложилась ситуация такая, что каждый пациент пришел с несколькими рецептами от медорганизации», - объяснила чиновница.

Очередной дефицит льготного инсулина в Алтайском крае случился еще в мае 2019 года. Тогда в краевом минздраве признали проблему с закупочными ценами и запоздалым финансированием, но при этом уверяли, что недостатка инсулина нет, и в сахарную кому «никто не впадал».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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