Чиновницу из алтайского Минздрава подозревают во взятке

СЕГОДНЯ 15:18 2019-09-25T15:49:55+03:00

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Чиновницу из Министерства здравоохранения Алтайского края Елену Кравец подозревают в получении взятки.

По предварительным данным издания "Толк", на Кравец, которая занимала должность начальника отдела лекарственного обеспечения, вышли через менеджера компании-поставщика лекарственных средств. Правоохранители вели слежку за менеджером и накануне ее задержали. А потом в результате допроса вышли на чиновницу.

Как сообщили в региональном Минздраве, 24 сентября Елена Кравец была уволена по собственному желанию. Ранее она занимала должность замминистра здравоохранения - до середины июля этого года. На пост ее назначила бывшая глава ведомства Ирина Долгова, но с приходом нового главы Дмитрия Попова ее понизили.

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ИСТОЧНИК KP.RU