2019-08-14T04:31:03+03:00
Общество

Каждый десятый аукцион по закупке медикаментов не состоялся на Алтае

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Алтайском крае не состоялся каждый десятый аукцион по закупке медикаментов. Это характерно для многих регионов, однако пока алтайскому минздраву удается применять различные техники пополнения медицинской продукции.

Как пишут «Вести ГТРК» со ссылкой на региональный минздрав, с начала года в России не состоялись 60 тыс. аукционов. Причиной стало то, что с 2019 года при определении начальной цены контракта нужно было использовать референтную цену или среднюю стоимость препарата, сложившуюся в результате торгов. Цены оказались низкими, что не выгодно для поставщиков.

- Референтные цены нам были даны федеральным Минздравом на очень многие лекарства, но, к сожалению, они оказались некорректными, и много регионов не смогли разыграть свои закупки, сталкиваясь с тем, что цена была низкой и поставщики просто не выходили на данные аукционы. С этой проблемой столкнулся и край. В начале года у нас 34 аукциона просто не разыгрались, и мы вынуждены их были переигрывать. Это были сахароснижающие таблетки, сердечная группа препаратов. Это в основном коснулось более дешёвого сегмента препаратов, - отметила начальник отдела лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Алтайского края Елена Кравец.

Министерство сталкивалось с данной проблемой не раз. Для пополнения запаса в ведомстве частично использовали остатки, проводили краткосрочные торги. Сейчас ситуация приходит в норму. В год в регионе проходит порядка 700 аукционов, в ходе которых закупаются медикаменты на сумму свыше 2,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дети сотрудников Алтай-Кокса отдохнут на Черноморском побережье
ВТБ Лизинг на четверть нарастил объемы нового бизнеса по автотранспорту
Не мёдом единым: о пользе маточного молочка
В Барнауле на месяц перекроют участок улицы Папанинцев
Директор алтайской фирмы по-крупному задолжал налоговикам
В барнаульском зоопарке воссоединилась семья львов
Мужчина во время пьянки забил свою мать
Пьяный барнаулец убил лучшего друга, а тело закопал во дворе дома
Не верящий в свое отцовство мужчина, чуть не убил годовалую дочь
«Жидкий уголь» завезли на ТЭЦ Ярового
На федеральных трассах в Алтайском крае досрочно завершили ремонт
Алтайский край номинирован на премию National Geographic Traveler Awards 2019
Три пассажира маршрутки пострадали в аварии в Барнауле
Nissan столкнулся с поездом на Алтае
В Алтайском медицинском университете подведены итоги приема на бюджетную форму обучения
20 тысяч мальков сазана выпустили в Обь
Медсанчасть поселка Малиновое Озеро отремонтируют почти за миллион рублей
Парадоксы "Юности". Алтайские эсеры опасаются за будущее заринского стадиона
Виктор Томенко недоволен ценами на авиабилеты в Барнауле
Таможенный инспектор в Барнауле попался на взятке
ДТП со смертельным исходом произошло в Новоалтайске
ВТБ стал расчетным банком для приема карт «Мир» в Турции
ВТБ Капитал Инвестиции запустил пилотный проект инвестиционного VR-консультанта в офисах банка ВТБ
«Великолепная природа»: Олега Газманова поразил Горно-Алтайск
АлтГТУ приглашает получить экономическое образование
Cхему движения изменят в Барнауле на двух перекрестках
Трехполосная дорога появится в бийском туркластере «Золотые ворота»
Троллейбус за 11 млн рублей привезли в Рубцовск