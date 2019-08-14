Каждый десятый аукцион по закупке медикаментов не состоялся на Алтае

СЕГОДНЯ 04:31 2019-08-14T04:31:03+03:00

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В Алтайском крае не состоялся каждый десятый аукцион по закупке медикаментов. Это характерно для многих регионов, однако пока алтайскому минздраву удается применять различные техники пополнения медицинской продукции.

Как пишут «Вести ГТРК» со ссылкой на региональный минздрав, с начала года в России не состоялись 60 тыс. аукционов. Причиной стало то, что с 2019 года при определении начальной цены контракта нужно было использовать референтную цену или среднюю стоимость препарата, сложившуюся в результате торгов. Цены оказались низкими, что не выгодно для поставщиков.

- Референтные цены нам были даны федеральным Минздравом на очень многие лекарства, но, к сожалению, они оказались некорректными, и много регионов не смогли разыграть свои закупки, сталкиваясь с тем, что цена была низкой и поставщики просто не выходили на данные аукционы. С этой проблемой столкнулся и край. В начале года у нас 34 аукциона просто не разыгрались, и мы вынуждены их были переигрывать. Это были сахароснижающие таблетки, сердечная группа препаратов. Это в основном коснулось более дешёвого сегмента препаратов, - отметила начальник отдела лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Алтайского края Елена Кравец.

Министерство сталкивалось с данной проблемой не раз. Для пополнения запаса в ведомстве частично использовали остатки, проводили краткосрочные торги. Сейчас ситуация приходит в норму. В год в регионе проходит порядка 700 аукционов, в ходе которых закупаются медикаменты на сумму свыше 2,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU