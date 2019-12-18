Яровому выделили 60 млн рублей на уголь

СЕГОДНЯ 10:51 2019-12-18T10:59:25+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился выделить городу Яровое средства из краевого бюджета на прохождение отопительного сезона. Деньги - 60 млн рублей - потратят на приобретение угля.

- Такое распоряжение было подписано 16 декабря 2019 года, - сообщили в правительстве края.

Напомним, ранее в городе после неоднократных частичных остановок работы ТЭЦ объявили режим ЧС. Сначала в октябре отказал единственный рабочий на тот момент котел. Еще два тоже были нерабочими (один котел отключился из-за порыва пароперегревателя, а другой капитально ремонтировали). На тот момент на улице было тепло, и в домах было не очень холодно. А вот следующая поломка оказалась более ощутимой: в ноябре снова отказал один из котлов. Работающим остался только один. За окном в это время было уже довольно холодно, и температура в домах упала ниже нормы.

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ИСТОЧНИК KP.RU