2019-12-16T08:42:40+03:00
Общество

Светофоры отключат в Барнауле из-за планового ремонта

Они не будут работать три часа
Анна СЕМИНА
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В понедельник, 16 декабря, в Барнауле временно отключат светофоры.

В частности речь идет об участке на пересечении улиц Антона Петрова и Матросова. Светофоры отключат с 13 до 16 часов.

- Это связано с проведением плановых ремонтных работ, - сообщают в пресс-центре администрации города, со ссылкой на Барнаульскую сетевую компанию.

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными на данном участке, с уважением относиться к другим участникам движения и соблюдать требования дорожных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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