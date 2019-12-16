Светофоры отключат в Барнауле из-за планового ремонта
В понедельник, 16 декабря, в Барнауле временно отключат светофоры.
В частности речь идет об участке на пересечении улиц Антона Петрова и Матросова. Светофоры отключат с 13 до 16 часов.
- Это связано с проведением плановых ремонтных работ, - сообщают в пресс-центре администрации города, со ссылкой на Барнаульскую сетевую компанию.
Водителей и пешеходов призывают быть внимательными на данном участке, с уважением относиться к другим участникам движения и соблюдать требования дорожных знаков.
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ИСТОЧНИК KP.RU