В Барнауле ищут водителя, сбившего ребенка

СЕГОДНЯ 04:44 2019-12-16T04:44:22+03:00

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Госавтоинспекция разыскивает в Барнауле водителя автомобиля, который сбил ребенка. Предположительно, это светлая иномарка.

Как пишет ИА «Толк» со ссылкой на пресс-службу ведомства, инцидент произошел в минувшую субботу, 14 декабря, около 16 часов.

- Во дворе дома № 41 по улице Георгиева в районе четвертого подъезда неустановленный водитель сбил 14-летнего ребенка и скрылся с места происшествия, - говорится в официальном заявлении Госавтоинспекции.

По предварительным данным виновник передвигается на автомобиле иностранного производства, светлого (серого) цвета. Руль левый.

Возможных очевидцев, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, просят сообщить по телефонам ГИБДД: 393-605, 393-544, 391-090 либо обратиться по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.

О том, получил ли ребенок травмы и какого характера – не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU