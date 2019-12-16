В Барнауле ищут водителя, сбившего ребенка
Госавтоинспекция разыскивает в Барнауле водителя автомобиля, который сбил ребенка. Предположительно, это светлая иномарка.
Как пишет ИА «Толк» со ссылкой на пресс-службу ведомства, инцидент произошел в минувшую субботу, 14 декабря, около 16 часов.
- Во дворе дома № 41 по улице Георгиева в районе четвертого подъезда неустановленный водитель сбил 14-летнего ребенка и скрылся с места происшествия, - говорится в официальном заявлении Госавтоинспекции.
По предварительным данным виновник передвигается на автомобиле иностранного производства, светлого (серого) цвета. Руль левый.
Возможных очевидцев, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, просят сообщить по телефонам ГИБДД: 393-605, 393-544, 391-090 либо обратиться по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.
О том, получил ли ребенок травмы и какого характера – не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU