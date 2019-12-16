Между Барнаулом и Бельмесево начнет ходить больше автобусов

СЕГОДНЯ 07:46 2019-12-16T07:46:24+03:00

Жители поселка жаловались на большие интервалы между рейсами

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Администрация Барнаула вмешалась в проблему транспортного обслуживания направления «Барнаул-Бельмесево». Теперь в поселок будет ходить больше автобусов.

С понедельника, 16 декабря, на маршрутах №104 и 104ю начали работать дополнительно по одному автобусу. Это вынужденная мера, принятая перевозчиком по поручению первого заместителя главы администрации города, руководителя аппарата Вячеслава Франка.

Напомним, некоторое время назад жители поселка Бельмесево начали жаловаться на то, что автобусы из и в Барнаул ездят с большими перерывами, что не очень удобно.

- Принято решение об увеличении количества автобусов на маршрутах №104 и 104ю и сокращении интервалов движения между ними, - сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы.

С новым расписанием можно ознакомиться на сайте администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU