В Барнауле завершили поиски пропавшего подростка

СЕГОДНЯ 15:37 2019-12-15T15:38:26+03:00

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В Барнауле двое суток разыскивали подростка, который ушел из дома 13 декабря. Сообщение о его пропаже опубликовали в группе алтайского отделения поискового отряда "Лиза Алерт" 15 декабря. Через несколько часов после этого волонтеры отчитались об итогах поисков: найден, жив.

Пользователи соцсетей предполагают, что мальчик похож на ребенка с видео, которое распространили недавно в целях поиска людей, повредивших дорогой автомобиль в Барнауле. Однако человек на съемке слишком низкого роста, что не совпадает с приметами мальчика. Также в комментариях к постам о розыске ребенка писали, что видели его в одном из ТРЦ города.

Запись с камеры видеонаблюдения (Инцидент Барнаул).

Ранее в Барнауле наши 83-летнюю пенсионерку из Власихи, которую тоже искали с 13 декабря. Сообщение о ее обнаружении волонтеры опубликовали в пятом часу утра 15 декабря.

Всех, кто столкнулся с пропажей человека или знает какую-либо информацию о потерявшихся людях, просят звонить по телефону поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-54-52 (круглосуточно и бесплатно по РФ) или в полицию по номеру 02 (102 с мобильного).

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ИСТОЧНИК KP.RU